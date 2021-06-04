SPOT'tan Alagadi'de Sahil Temizliği

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT) Dünya Çevre Günü dolayısıyla yarın Alagadi sahilinde etkinlik düzenliyor.



Cemiyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, çok sayıda derneğin de katılacağı etkinlikte sahil temizliği yapılacak. “Etkinlik sadece sahilimizi temizlemeyi değil, günden güne artan deniz kaplumbağası sevgisini de pekiştirmeyi amaçlamakta” denilen açıklamada “5 Haziran Cumartesi Çevre Gününde, hem ülkemizin en çok ziyaret edilen halk plajı hem de kaplumbağaların en yoğun yumurtlama yaptığı sahillerden birisi olan Alagadi sahilimizi temizleyerek yaban hayatın ve insanların harmoni içerisinde olabileceğini tüm halkımıza yeniden hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.



Saat 15:30’da Alagadi Turtle Paradise Beach Bar ve Restoranında toplanmayla başlayacak etkinlikte, konuşmalar sonrasında Saat 16.30'da sahil temizliğine geçilecek ve etkinlik 18.00’de son bulacak.

Etkinlik,, Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA ), Girne St. Hilarion Rotary Kulübü, Kuzey Kıbrıs Inner Wheel Kulüpleri, North Coast Kitesurfing Club ve Kites and Bananas işbirliği ile gerçekleştirilecek.