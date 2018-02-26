Sputnik: "Batılı ana akım medyanın yeni dezenformasyon savaşı cephesi: Doğu Guta"

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Batı medyası, çoğunlukla militanlarla bağlantılı kaynakları referans alarak hükümet güçlerinin sivilleri katlettiğinin öne sürüldüğü bir tablo çiziyor...

Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta'da yaşanan sivil can kayıpları karşısında Batılı ana akım medyanın koro halinde Suriye yönetiminin acımasızca davrandığını öne sürmesi ve teröristlerin eylemlerini neredeyse yüceltmesi bölgede Halep'tekine benzer bir enformasyon savaşının yaşanmasına yol açıyor.

Suriye hükümet güçleri, Doğu Guta'yı Ceyş'ül İslam (İslam Ordusu), Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi), Ahrar'uş Şam gibi terör örgütlerinden temizlemeye çalışırken Batı medyası, çoğunlukla militanlarla bağlantılı kaynakları referans alarak hükümet güçlerinin sivilleri katlettiğinin öne sürüldüğü bir tablo çiziyor.

​'GÖRÜNTÜLER BİZZAT CİHATÇILAR TARAFINDAN HAZIRLANIYOR'

RT'nin sorularını yanıtlayan İngiltere'nin eski Suriye ve Irak Büyükelçisi Peter Ford, görüntülerde cihatçı savaşçıların bulunmaması nedeniyle naif bir izleyenin Esad'ın sivilleri bombaladığını düşünebileceğini ve görüntülerin bizzat cihatçılar tarafından düzenlendiğini söyledi.

Suriye güçleri Doğu Guta'daki cihatçılara yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmadan önce Rusya, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını durdurmak ve militanların silah bırakmasını sağlamak için terör örgütleriyle bir anlaşma yapmaya çalıştı. Ancak militanlar, Rusya'nın önerilerini reddetti.

'TASARI, MİLİTANLARI PROVOKASYON KONUSUNDA TEŞVİK EDİYOR'

Bu arada Rusya'nın, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve Suriye'de 30 günlük ateşkes öngören karar tasarısını bugünkü oylamada veto etmesi bekleniyor. Tasarıyı 'ütopya' olarak nitelendiren Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, çatışmanın kapsamına yönelik 'propaganda amaçlı' yaklaşımın sadece militanları silahlı provokasyonlarını sürdürmeye teşvik ettiğini vurguladı.

'SAVAŞIN İLK ZAYİATI GERÇEKTİR'

Afrasiabi, "Ne demişler, savaşın ilk zayiatı gerçektir" diye eklerken bu sözün en taze örnekleri New York Times (NYT) ve the Guardian gazetelerinde görüldü.

Suriye muhalefetine yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) verilerine dayanan bir NYT haberi, Esad'ı sadece sivilleri katletme amacı güden bir kötü adam olarak lanse etti ve hükümet güçlerini barbarlıkla suçladı.

GUARDIAN DOĞU GUTA'YI SREBRENİTSA'YA BENZETTİ

The Guardian ise Doğu Guta'da yaşananları Srebrenitsa katliamına benzetti.

Rusya ve Suriye'nin barışçıl çözüme yönelik çabalarını ve cihatçıların Doğu Guta'dan başkent Şam'a düzenlediği saldırıları görmezden gelen the Guardian, hükümet güçlerini ve Rus birliklerini sivilleri öldürmekle itham etti.

AL JAZEERA DA ANA AKIM MEDYANIN İZİNDEN GİTTİ

Katar merkezli Al Jazeera da ana akım medyanın dezenformasyon kampanyasına dahil olurken Rus savaş uçaklarının desteğini alan Suriyeli güçlerin bir anklavı bombaladığını ve yüzlerce sivilin ölümüne yol açtığını iddia etti.

Al Jazeera, haberinde kendilerini 'yardım örgütü' olarak tanımlayan ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler'in 'bilgilerini' referans aldı.

'TERÖRİSTLER ÇARESİZ KALINCA BU TİP HABERLERİ DUYMAYA BAŞLIYORUZ'

RT'ye demecinde ana akım medyanın bu yöntemi Halep'te sürekli kullandığını anımsatan ABD’li eski diplomat Jim Jatras, "El Kaide bağlantılı gruplar çaresiz kaldığında ve Suriye ordusu bir bölgeyi özgürleştirmeye yaklaştığında, sivillerin yaşadığı acılar hakkındaki korkunç hikayeleri duymaya başlıyoruz. Bunların bazıları gerçekten doğru olabilir, bazıları da doğru değil ancak teröristlerin kim olduğu, bu bölgeleri kimin kontrol ettiği ve halka kimin baskı uyguladığı konusunda hiçbir şey yazılmıyor" ifadelerini kullandı.