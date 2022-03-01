Sputnik: Çalışanlarımızın Twitter'da etiketlenmesi cadı avıdır

Twitter, Sputnik çalışanlarının hesaplarını "Rusya devletine bağlı medya" diye etiketlemişti.
Sputnik haber ajansının basın ofisinden yapılan açıklamada Twitter’ın bu etiketlemesi "cadı avı" olarak değerlendirildi.
Twitter, Sputnik çalışanlarının hesaplarını "Rusya devletine bağlı medya" diye etiketlemişti.
Sputnik haber ajansının basın ofisinden yapılan açıklamada Twitter’ın bu etiketlemesi "cadı avı" olarak değerlendirildi.
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