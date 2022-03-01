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Sputnik: Çalışanlarımızın Twitter'da etiketlenmesi cadı avıdır

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Twitter, Sputnik çalışanlarının hesaplarını "Rusya devletine bağlı medya" diye etiketlemişti.
Sputnik: Çalışanlarımızın Twitter'da etiketlenmesi cadı avıdır

Twitter, Sputnik çalışanlarının hesaplarını "Rusya devletine bağlı medya" diye etiketlemişti.

Sputnik haber ajansının basın ofisinden yapılan açıklamada Twitter’ın bu etiketlemesi "cadı avı" olarak değerlendirildi.

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