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Sputnik çalışanlarına gözaltı!

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Sputnik çalışanları Ankara ve İstanbul'da gözaltına alındı. İfadelerinin ardından Ankara Adalet Sarayı’na götürülen üç gazeteci, buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sputnik Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de İstanbul'da gözaltına
Sputnik çalışanlarına gözaltı!

Rus haber ajansı Sputnik'in Türkiye servisinde çalışan 3 gazetecinin evlerine, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SPUTNİK ÇALIŞANLARI GÖZALTINA ALINDI

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

SPUTNİK TÜRKÇE GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÖZALTINA ALINDI

Russia Today, Sputnik Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin gözaltına alındığını duyurdu.

 

GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLER İFADE VERMEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan üç Sputnik Türkçe çalışanı gazeteci, savcıya ifade vermek için Ankara Adalet Sarayı’na götürüldü.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ankara'da gözaltına alınan üç Sputnik Türkiye çalışanı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

MAHİR BOZTEPE DE SERBEST

İstanbul'da gözaltına alınan Mahir Boztepe de, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da Sputnik Türkiye servisinde çalışan 3 gazetecinin evlerine dün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Rusya Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rus basınına baskı yapılmasının ikili ilişkilerdeki durumu zorlaştıracağı yorumunda bulundu.

Kosaçev, Türkiye'nin saldırının sorumlularını hızlıca araştırması, sorumluları cezalandırması ve Rus basını için gerekli güvenlik önlemlerini alması gerektiğini söyledi.

SPUTNİK'İN İSTANBUL OFİSİNDE ARAMA BAŞLATILDI

Sputnik Türkçe çalışanlarının ve Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik'in İstanbul ofisinde polisler tarafından arama başlatıldı.

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