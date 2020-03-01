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Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

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Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı
Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı. Boztepe, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüyor.

Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, gözaltına alındı.

Simonyan: Türkiye, ne bu?

Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Polis İstanbul’daki ofisimize geldi. Bir çalışanımız daha gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

Evlerine saldırılan üç çalışanın da dün akşamdan beri Ankara’da polisin gözetiminde olduğunu belirten Simonyan, “Türkiye, ne bu?” diye sordu. 

Boztepe: Polis kibar davrandı, zor kullanmadı

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe, gözaltı prosedürleri gereği kendisinin tıbbi muayene için hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

Boztepe, polis memurlarının kendisine karşı çok kibar davrandığını, güç veya zor kullanmadığını ve şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitmekte olduklarını kaydetti.

Simonyan: Ankara polisi çalışanlarımızın onlarla olmadığını söylüyor

Öte yandan Simonyan, Ankara polisinin Sputnik çalışanlarını tutmadıklarını söylediklerini aktardı.

Simonyan, “Ankara polisi çalışanlarımızın onlarla olmadığını belirtiyor. Bu arada milliyetçilerin evlerine zorla girmeye çalıştığına dair şikayette bulunmak için polise gittikleri dün akşamdan beri üç çalışanımızdan haber alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

'Savcıya ifade vermeleri için Adalet Sarayı'na götürüldü'

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, gözaltına alınan üç çalışan savcıya ifade vermek için Ankara Adalet Sarayı’na götürüldü.

Sputnik, İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, avukatlar ve polis arasında toplantı

Sputnik Türkiye İstanbul ofisinin Müdürü Maksim Durnev, ajans avukatları, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri, Türk polisleri, Sputnik’in İstanbul ofisinde toplantıya başladı.

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