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Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı

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Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe serbest bırakıldı.
Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alınan Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara'da gözaltına alınan Sputnik çalışanları da bugün savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı. Savcılık gözaltına alınan gazetecilerin faaliyetlerinde suç teşkil eden bir unsur olmadığına karar vermişti.

Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Şikayet için emniyete giden gazeteciler gözaltına alınmıştı. Bugün de polis Sputnik'in İstanbul ofisinde arama başlatmış, Boztepe gözaltına alınmıştı.

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