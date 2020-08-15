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'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısının ilk partisi üretildi!

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Rusya Savunma Bakanlığı, hafta başında tescil edilen Sputnik V adlı koronavirüs aşısının ilk partisinin üretildiğini açıkladı.
'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısının ilk partisi üretildi!

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta başında tescil edilen Sputnik V adlı koronavirüs aşısının ilk partisinin üretildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının ilk partisi üretildi" denildi.

Sağlık Bakanlığı, bu sabah yaptığı bir açıklamayla aşının üretimine başlandığını kamuoyuna duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

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