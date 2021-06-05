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Sputnik V, Arjantin'de Üretilecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı Sputnik V'nin Arjantin'de üretiminin başlayacağını duyurdu.
Sputnik V, Arjantin'de Üretilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı Sputnik V'nin Arjantin'de üretiminin başlayacağını duyurdu.

Videokonferans yoluyla düzenlenen etkinlikte konuşan iki ülke lideri, Sputnik V aşısının, Arjantin'de Laboratorios Richmond ilaç şirketinin iş birliğinde üretimine başlanacağını doğruladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Sputnik V aşısının etkinliğine dikkati çekerek, "Yüzde 97,6 ile dünyanın en etkili aşılarından biri. Şimdi aşımız 66 ülkede onaylandı. Uluslararası tanınma için zor bir yol kat ettik. İnsanların sağlığı söz konusu olduğu zaman politik ve diğer fikir ayrılıklarını bir kenara bırakmak gerekir." dedi.

"DOSTLAR ZOR ZAMANLARDA TANINIR"

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez de Arjantin'in Latin Amerika'da Sputnik V'yi onaylayan ilk, dünyada ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, Sputnik V aşısının ülkesinde kullanılmasıyla elde edilen başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Rusya'nın bilim ve teknoloji açısından gelişmişliğini vurgulayan Fernandez, "Dostlar zor zamanlarda tanınır. Biz zor bir dönemden geçerken, Rusya hükümeti, dünyanın bize vermediği aşıları elde etmemize yardım etmek için Arjantinlilerin yanında oldu. Dünyanın çok uzun süre beklediği önemli bir aşının geliştirilmesi için Rusya'nın kapasitesine her zaman güvendik." ifadelerini kullandı.

Fernandez, ülkesiyle Rusya'nın 136 yıllık dostluk ile ortak tarihe sahip olduğunu hatırlatarak, "Rusya ve Arjantin, 6 yıldır, daha iyi bir şekilde gelişmek ve halklarımızın kalkınması adına her iki ülkenin çabalarını birleştirmek için stratejik bir bağa sahip." şeklinde konuştu.

Arjantinli ilaç şirketi Laboratorios Richmond Başkanı Marcelo Figueiras, Rusya'nın göndereceği ham madde miktarına bağlı olarak, tesislerinin haftalık 500 bin doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu açıklamıştı.

Rus aşısını ilk uygulamaya başlayan ülkeler arasında yer alan Arjantin'in aşılama programının önemli bir bölümünü Sputnik V oluşturuyor. Ülkeye, şu ana kadar Rusya'dan yaklaşık 9 milyon doz Sputnik V aşısı geldi.

Arjantin'de 10,4 milyonuna ikinci dozun da uygulandığı toplam 13,3 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, 3,9 milyon kişide görülen Kovid-19, bugüne kadar 80 binden fazla kişinin hayatına mal oldu.

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