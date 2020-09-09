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Sputnik’e konuşan CTP Mağusa İlçe Başkanı Kayalp: “Çözüm süreci zemini müsait değil, ışık görünmüyor”

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Kayalp, “Şu anda bölgedeki gerginlik nedeniyle çözüm sürecinin zemini müsait değil. Herhangi bir görüşme şu anda yok. Türkiye-Yunanistan gerginliği buraya da yansıyor. Ve görüşmelerde tünelin ucunda şu anda bir ışık görülmüyor.” diye konuştu.
Sputnik’e konuşan CTP Mağusa İlçe Başkanı Kayalp: “Çözüm süreci zemini müsait değil, ışık görünmüyor”

Doğu Akdeniz’de gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Bu hassas ortamda Rusya’nın ve ABD’nin Kıbrıs çözüm sürecine yönelik yaklaşımları dikkat çekici.

Rusya, bölgedeki gerilimden endişe duyduğunu ve Kıbrıslı taraflar arasında görüşmelerin yeniden başlatılmasının adadaki sorunun çözümüne yardımcı olabileceğini belirterek arabuluculuğuna hazır olduğunu açıklarken ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uygulanan silah ambargosunu kaldırma kararını aldı.

İki devletin Kıbrıs’a yönelik yaklaşımları adada nasıl algılandı?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Gazimağusa Belediyesi Eski Başkanı Oktay Kayalp şunları söyledi.

- Kıbrıs çözüm sürecinin şu anki halini kısaca nasıl yorumlarsınız?

- Şu anda bölgedeki gerginlik nedeniyle çözüm sürecinin zemini müsait değil. Herhangi bir görüşme şu anda yok. Türkiye-Yunanistan gerginliği buraya da yansıyor. Ve görüşmelerde tünelin ucunda şu anda bir ışık görülmüyor.

- ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uygulanan silah ambargosunu kaldırma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Ben bunu kışkırtıcı bir davranış olarak yorumluyorum. Çünkü 30 yıldan fazladır devam eden bir ambargoydu bu. Ve Kıbrıs sorununun silahlanarak, tarafların silah gücüyle, çatışarak çözülebileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla Amerika’nın bu duruşunun bölgede gerginliği arttırıcı bir faktör olduğunu ve Kıbrıs’ta bir çözüme hizmet etmediğini düşünüyorum.

- Amerika’nın bu hamlesine karşı Rusya’nın çözüm sürecini desteklediğine dair açıklamaları Kıbrıs’ta nasıl algılandı?

- Sayın Lavrov Kıbrıs’taydı ve Rusya’nın çözüm sürecine katkı vermeye hazır olduğunu ifade etti. Bu olumlu ve yapıcı bir yaklaşım, çünkü Kıbrıs meselesi artık günümüzde Ortadoğu’daki enerji yatakları nedeniyle iki toplum arasında bir sorun olmaktan çok uluslararası bir soruna dönmüş durumdadır. Ve bu koşullarda tüm aktörlerin olumlu yönde devrede olmasının çözüme katkı yapacağını düşünüyorum. Sayın Lavrov’un bu yöndeki açıklaması Kıbrıs’ta olumlu karşılandı.

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