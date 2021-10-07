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Squid Game çalıntı mı?

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Dünyayı kasıp kavuran Squid Game’in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin 2014’te yayınlanan bir Japon filminin senaryosunu ‘çaldığını’ yalanladı.
Squid Game çalıntı mı?

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebileceği umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.

Dizi, Netflix’in en çok izleneni olma yolunda ilerlerken sosyal medyada da popülerliğini arttırıyor. Ancak bazı kullanıcılar dizinin ilk bölümünde yer alan ‘Kırmızı ışık, yeşil ışık’ oyununun, ünlü Japon yapımcı Takaşi Miike’nin 2014’te yayınlanan ‘Tanrıların İradesi’ filmiyle benzerlikler taşıdığını öne sürdü.

Squid Game’in yaratıcısı Hwang, kendi dizisinin Japon filmi çıkmadan çok daha önce geliştirilmekte olduğunu söyledi: ”İlk oyunun benzer olduğu doğru, ancak ondan sonra hiçbir benzerlik yok. Dizişe 2008 ve 2009’da çalışmaya başladım. O sırada ilk oyun zaten ‘Red Light Green Light‘ olarak düzeltilmişti. Bunu söylemek gerekirse ilk ben yaptım diyebilirim”.

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