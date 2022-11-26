Squid Game yıldızı Oh Yeong-su cinsel tacizle suçlanıyor

Kore'de yerel basının yer verdiği haberlere göre; Squid Game yıldızı Oh Yeong-su, cinsel taciz ile suçlanıyor.

Netflix’in dünyaca ünlü dizisi Squid Game’deki performansıyla Altın Küre’de “en iyi yardımcı erkek oyuncu” ödülünü kazanan oyuncu Oh Yeong-su’nun, beş yıl önce bir kadının vücuduna uygunsuz şekilde dokunduğu iddia ediliyor.

Dava bu yılın başlarında düşmüştü, ancak mağdurun temyize gitmesiyle yeniden açıldı. Yerel yayın kuruluşu JTBC, Netflix’in tüm zamanların en çok izlenen programında en yaşlı oyun katılımcısı olan Oh Il-nam’ı oynayan Yeong-su’nun bir gölün etrafını göstermek için kadınla el ele tutuştuğunu söylediğini ve özür dilediğini belirtiyor.

Ünlü oyuncu, JTBC’ye şu açıklamalarda bulundu: “Sadece elini tuttum. Özür diledim çünkü bu konuda olay çıkarmayacağını söyledi ve bu, suçlamaları kabul ettiğim anlamına gelmiyor.”

50 yılı aşkın bir süredir oyunculuk yapan Oh Yeong-su, Squid Game’deki rolüyle dünya çapında ün ve beğeni kazandı. Oyuncu, suçlamaları da ısrarla reddediyor.