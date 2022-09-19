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Squid Game yönetmeninden 3. sezon için Leonardo DiCaprio sinyali

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Netflix'in son yıllardaki en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Squid Game, özellikle de Güney Kore yapımı olmasıyla ayrıca dikkat çekmişti. Ancak şimdi diziye bir Hollywood yıldızının gelmesi konuşuluyor.
Squid Game yönetmeninden 3. sezon için Leonardo DiCaprio sinyali

Squid Game, 2021’de âdeta bir fenomen haline gelmiş ve tüm dünyada izlenme rekorları kırmıştı. İkinci sezon için hazırlıklar başlasa da dizinin ne kadar süreceği, gelecek sezonların nasıl ilerleyeceği merak konusu. Hatta bu kadar popüler olmuş bir diziye Hollywood’dan oyuncuların da katılması son zamanlarda gündeme gelmeye başladı.

Seul’deki yakın tarihli bir Netflix etkinliğinde, yönetmen Hwang Dong-hyuk, Hollywood aktörlerinin dizide görünüp görünmeyeceğine dair sorulara şu şekilde yanıt verdi: “2. sezonda bilinen bir Hollywood oyuncusu olmayacak…”

Ancak Dong-hyuk, Leonardo DiCaprio’nun dizinin hayranı olduğunu bildiğini de ekledi ve olası bir üçüncü sezon için düşünülebileceğini söyledi: “Belki zaman veya şans izin verirse, Leo’dan oyunlara katılmasını isteyebiliriz.”

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