Squid Game’den 30 Milyar Dolarlık Kripto Vurgunu

Bir ay içerisinde 30 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Squid Game (SQUID) coin sırra kadem bastı. Alım-satım durdu.

Netflix’in popüler Kore dizisi Squid Game, neredeyse her alanda kendine yer ediniyor. Bunlardan bir tanesi de kripto para birimleri. Diziden ilham alınarak yaratılan fakat resmi bir bağlantısı bulunmayan SQUID kodlu coin, 0.012 seviyelerinde kripto sektörüne adım attı.

Squid Game’in dünyadaki popülaritesinden etkilenen ve günden güne değeri yükselen kripto para birimi, yatırımcısını şoka uğrattı. CoinMarketCap verilerine göre bugün saat 09:20 civarlarında 51 dolardan işlem gören SQUID coin öğle saatlerinde birden bire 3 bin dolara yaklaştı. Ancak bu yükseliş çok sürmedi.

SQUID coin fiyatı aniden 0 dolara düştü

SQUID kripto para birimi, bugün öğle vakti saat 12:35’te 2.856 dolardan işlem görüyordu. Sadece 5 dakika sonra, saatler 12:40’ı gösterdiğinde aniden 0.0007926 dolara indi. Arkasında kim olduğu bilinmeyen kripto para birimi yüzde 99’luk bir düşüş yaşayarak yatırımcısını şoka uğrattı.

Bu düşüşten Squid Game (SQUID) kripto para biriminin piyasa değeri de etkilendi. Yaklaşık 30 milyar dolara yükselen coin, rekor kayıp yaşayarak 2 milyon dolara geriledi. CoinMarketCap’in verilerine göre paranın şu şuanki piyasa değeri 1.980.426 dolar seviyesinde. Düşüş eğilimini hala sürdürüyor.

SQUID coin ile yapılan alım-satım işlemlerinin de durduğu ortaya çıktı. Bu konuda geliştiricilerden açıklama gelmezken, CoinMarketCap kullanıcıları şöyle uyardı:

Web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının artık kullanılamadığı ve kullanıcıların bu jetonu Pancakeswap’ta satamadığı konusunda çok sayıda rapor aldık. Lütfen kendi durum tespitinizi yapın ve son derece dikkatli olun. Bu proje, açıkça aynı adı taşıyan Netflix dizisinden esinlenmiş olsa da, resmi bağlantısı yoktur.

Web sitesi ve sosyal medya hesaplarına ulaşılamıyor

Squid Game (SQUID) kripto para biriminin web sitesi olan squidgame.cash şu anda çalışmıyor. Kullanıcılara siteye girmeye çalıştıklarında “Bu siteye ulaşılamıyor” hatasıyla karşılaşıyorlar. Öte yandan projenin sosyal medya hesapları da çalışmıyor. Geliştiricilerden ise hiçbir ses-seda çıkmıyor.