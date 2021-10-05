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Squid Game’i hatalı mı izliyoruz?

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İki hafta önce gösterime giren aşırı şiddet içerikli macera dizisi büyük bir izleyici kitlesi çekti. Öyle ki Netflix’in şimdiye kadar en çok izlenen yapımı olan romantik tarih dizisi Bridgerton’un rekoruna yaklaşmaya başladı.
Squid Game’i hatalı mı izliyoruz?

İki hafta önce gösterime giren aşırı şiddet içerikli macera dizisi büyük bir izleyici kitlesi çekti. Öyle ki Netflix’in şimdiye kadar en çok izlenen yapımı olan romantik tarih dizisi Bridgerton’un rekoruna yaklaşmaya başladı.

Squid Game, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.

Ancak dizi şimdi çeviri hatalarıyla gündemde.

Güney Koreli komedyen Youngmi Mayer, Squid Game’deki diyalogların kalitesine vurgu yaparken Korece-İngilizce çevirisinde ise bunun kaybolduğunu söyledi. Mayer, dizideki Han Mi-nyeo karakterinin yer aldığı bir sahneye işaret ediyor. Bu sahnede Han Mi-nyeo, diğerlerini kendisiyle oynamaya ikna için çabalarken ”Zekiyimdir ancak okula gitme fırsatım” olmadı diyor. Toplumsal eşitsizliklere vurgu yapan bu cümle, İngilizce’ye ise ‘‘Deha değilim ama elimden her iş gelir” şeklinde çevrilmiş.

Kullanıcılar, birden fazla İngilizce alt yazı seçeneğindeki farklılıklardan da şikayetçi. Komedyen Mayer’in TikTok’ta konuyla ilgili yayınladığı videoyu milyonlarca kişi izlerken, çeviriyle ilgili olarak birçok hata tespiti daha geldi.

Mayer, ”Bunun sebebi çeviriye yeteri kadar önem vermeyerek çevirmenlere az para vermeli. Önemsiz gibi görülebilir ama bu metaforları ve anlatımı etkiliyor. O yüzden anlam açısından yetersizmiş gibi görünüyor” dedi.

İngilizceye hatalı çevrilen cümlelerin, Türkçeye geçerken neler olabileceğini tahmin etmek güç değil. Han Mi-nyeo’nun ikna sahnesindeki cümlenin Türkçe dublajda “Çalışmaktan sıkılmam, elimden her iş gelir” şeklinde geçtiği duyuluyor.

Türkiye’den kullanıcılar da sosyal medyada dublajlardan ve çevirilerden şikayetçi olduklarını bildirdi.

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