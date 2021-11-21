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Squid Game’in Yönetmeni Çekimi En Zor Oyunu Açıkladı: Kırmızı Işık, Yeşil Işık

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Netflix’in izlenme rekorları kıran yapımı Squid Game’in senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizide çekimi en zor olan oyunun ‘Kırmızı ışık, yeşil ışık’ olduğunu açıkladı.
Squid Game’in Yönetmeni Çekimi En Zor Oyunu Açıkladı: Kırmızı Işık, Yeşil Işık

Squid Game yüzlerce yoksulun büyük para ödülünü kazanmak üzere birbirleriyle yarıştığı ölümcül oyunları konu alıyor. 

Söz konusu oyunda büyük bir robot bebek ‘yeşil ışık‘ dediğinde yarışmacılar hareket ediyor, ‘kırmızı ışık‘ dediğinde de duruyordu. ‘Kırmızı ışık‘ dendiğinde hareket etmeye devam eden yarışmacılar ise vurularak öldürülüyordu.

The Hollywood Reporter‘a röportaj veren Hwang dizideki ilk oyunun seyirciye ilk izlenimi vereceği için stresli geçtiğini söyledi.

Yönetmen Hwang 300’den fazla kişinin yer aldığı sahneye dair şunları söyledi: “Hem fiziksel hem de psikolojik olarak gerçekten zorlayıcıydı. Seyircilerin dizinin geri kalanını izlemek için yeterince büyük bir etkiye sahip olması gerekiyordu. Sahneyi hayata geçirmek için 10 yıldan fazla bir süre boyunca onu hayal etmiştim. Pek çok düzeyde gerçekten en zorlu sahneydi.

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