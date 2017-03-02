srail Büyükelçisi Naeh: İki ülke arasındaki ticaret ikiye katlanabilir, katlanmalı

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi için belirlenen 8 milyar dolarlık hedefe birkaç yıl içinde ulaşılabileceğini söyledi.

Ankara’da diplomasi muhabirleri ile bir araya gelen Büyükelçi Naeh, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL EKONOMİ BAKANI TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDECEK

İsrail Ekonomi Bakanı’nın kısa zaman içerisinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirten Naeh, “İsrail ile Türkiye arasında 8 milyar dolar ticaret hacmine birkaç yılda ulaşabiliriz… İki ülke arasındaki ticaret ikiye katlanabilir, katlanmalı” dedi.

Naeh ayrıca, Kıbrıs meselesi çözümünün Türkiye ile İsrail arasındaki enerji alanında işbirliğine de katkı sağlayacağını söyledi.

İSRAİL GAZI, 2021’DE TÜRKİYE’DE OLABİLİR

İsrailli bir yetkili ise Türkiye ile İsrail arasında yaz aylarına kadar doğalgaz konusunda anlaşmaya varılmasının hedeflendiğini ve anlaşmanın imzalanması durumunda İsrail gazını Türkiye’ye taşıyacak boru hattının inşasının 1.5 yılda tamamlanabileceğini ve planın hayata geçmesi durumunda hattan ilk gazın 2021 yılında Türkiye’ye ulaşacağını belirtti.

Bu arada İsrailli bir kaynak, İstanbul’un geçen ay Türkiye-İsrail İş Forumu’na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak Türk İhracatçılar Meclisi üyesi işadamlarının İsrail İşadamları Konseyi ile bir araya gelmek üzere Tel Aviv’e bir ziyarette bulunacağını belirtti. Kaynak, ziyaret tarihinin birkaç ay içinde belirleneceği kaydedildi.