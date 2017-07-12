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Srebrenitsa soykırımının 22. Yılı

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Srebrenitsa soykırımının 22. Yılı
ABD Dışişleri Bakanlığınca, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının bir kez daha anıldığı ve Bosna-Hersek halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Srebrenitsa Soykırımının 22. Yıl Dönümü" başlığıyla yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümü anılıyor. Amerikan halkı, Bosna-Hersek halkıyla birlikte soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor." ifadesi kullanıldı.

8 binden fazla yetişkin erkek ve çocuğun hayatını kaybettiği belirtilen soykırımla ilgili olarak, "O zamanki korkuyu asla unutmayacağız.

Yorulmadan adalet arayıp, soykırımı inkar çabalarını çürüterek, hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesine yer verildi.

YENİ NESİLLERE DAHA İYİ BİR GELECEK VURGUSU

ABD'nin, soykırımda hayatını kaybedenler kadar hayatta olanlara karşı da sorumluluğunun bulunduğu belirtilen açıklamada, "Ancak yeni nesillere daha iyi bir gelecek inşa ederek Srebrenitsa kurbanlarını gerçekten anabiliriz." ifadesi kullanıldı. Bunun için Bosna-Herseklilerin birlik içinde daha iyi bir gelecek için çalışmalarının da önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamanın sonunda ise ABD'nin Bosna-Hersek ile güçlü bir dostluğunun bulunduğu ve bu yakınlığın ortak amaçlar doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edilmiş, ardından 8 binden fazla Boşnak erkek katledilmişti.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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