Sri Lanka borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı

Sri Lanka, 70 yılı aşkın süredir yaşadığı en kötü ekonomik krizin ortasında dış borçlarını geçici olarak temerrüde düşüreceğini açıkladı.

Yetkililer, pandeminin ve Ukrayna savaşının etkisinin alacaklılara ödeme yapmayı imkansız hale getirdiğini söyledi. Sri Lanka Maliye Bakanlığı, 1948’de kazandığı bağımsızlığından bu yana borçlarını ödeme konusunda “kusursuz bir sicile” sahip olduklarını açıkladı.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, “Son olaylar Sri Lanka’nın dış borç yükümlülüklerini normal şekilde yerine getirmesini imkansız hale getirdi” ifadeleri kullanıldı.

IMF İLE MASAYA OTURACAKLAR

Temerrüt ilan eden ülkede yetkililer önümüzdeki hafta Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni kredi programı görüşmelerine başlayacak. IMF’den yapılan açıklamada, “Hükümet, tüm dış borçlarını güncel tutmak için olağanüstü adımlar atmış olsa da, bunun artık kabul edilebilir bir politika olmadığı açıkça görülüyor” dedi.

Öte yandan şimdiye kadar kredi derecelendirme kuruluşları, hükümetin hamlesini temerrüt olarak sınıflandırmadı. S&P, Moody’s ve Fitch Ratings konu ile ilgili henüz yorum yapmadı. Sri Lanka’nın önümüzdeki hafta devlet tahvilleri için 78 milyon dolar ödemesi olduğu bildirildi.

YOKSULLUK BÜYÜYOR, ÜLKEDE PROTESTOLAR VAR

Ülkede dış borçların yanında enflasyon, yoksulluk ve para biriminin değerinin düşmesi gibi sorunlar mevcut. Sri Lankalı yetkililer geçen ay hükümetin IMF ile yaptığı kurtarma paketi görüşmeleri öncesinde para birimini büyük ölçüde devalüe etmiş, ülke gıdaya erişim sorunları ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmıştı.

Bunun yanında Güney Asya ülkesinde gıda kıtlığı, yükselen fiyatlar ve elektrik kesintileri nedeniyle kitlesel protestolar yaşanıyor. Son haftalarda göstericiler başkent Kolombo’nun sokaklarında uzun süredir devam eden elektrik kesintilerini protesto ediyor.

DEVLETLER BORÇLARINI ÖDEYEMEYİNCE NE OLUR?

Borçlu ülkeler borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyecekleri durumda moratoryum ilan ediyor. Borçlu devletler moratoryum ilan ettiklerinde ise borçlularla alacaklılar arasında anlaşmaya varılmaya çalışılıyor. Bunun yanında kimi ülkeler IMF gibi uluslararası kuruluşlardan çeşitli önlemler karşılığında kredi alabiliyor.

LÜBNAN DA İFLAS ETMİŞTİ

Son olarak Ortadoğu ülkesi Lübnan’ın da iflas ettiği açıklanmıştı. Ekonomik krizdeki Lübnan adına IMF ile müzakereleri sürdüren heyetin başında bulunan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada devletin ve Lübnan Merkez Bankası’nın iflas ettiğini duyurmuştu.