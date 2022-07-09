  • BIST 2.434,02
  • Altın 967.464
  • Dolar 17.2738
  • Euro 17.5911
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Sri Lanka: Protestocular başkanlık sarayına girdi; Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyi kabul etti

» »
Sri Lanka: Protestocular başkanlık sarayına girdi; Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyi kabul etti
Sri Lanka: Protestocular başkanlık sarayına girdi; Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyi kabul etti

Derin bir ekonomik krizin yaşandığı Sri Lanka'da öfkeli protestocular Devlet Başkanlığı Sarayı'na girdi.  Göstericilerin içeri girmesinden bir kaç dakika önce Saray'ı terk eden Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Parlamento'daki siyasi parti liderlerinin çağrısı üzerine istifa etti. 

Sabah saatlerinde AFP haber ajansına konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutunu terk ettiği ve nerde olduğunun bilinmediğini aktardı.

Aynı yetkili, "Devlet Başkanı şu an güvenli bir yerde, bir askeri birlik tarafından korunuyor. Kendisi hala bu ülkenin Devlet Başkanı" dedi. İlerleyen saatlerde Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Rajapaksa'nın istifa etmeyi kabul ettiği bildirildi.

AP Photo Sri Lanka'da aylardır devam eden gösterilerde protestocular bugün Devlet Başkanlığı Sarayı'na girdiAP Photo

Sirasa televizyon kanalı, kalabalığın daha önce sıkı korunan başkanlık sarayına girerken çekilmiş görüntülerini yayınladı. Görüntülerde göstericilerin, Başkanlık Sarayı'nın havuzunda yüzdüğü görüldü.

Öte yandan Sri Lanka İçişleri Bakanlığı, olaylar sonrası güvenlik kabinesini acil toplantıya çağırdı. 

AP Photo Başkentte polis karargahı önündeki gösterilerAP Photo

En son perşembe günü Sri Lanka Merkez Bankası (CBSL) rekor seviyeye ulaşan yurt içi enflasyonla mücadele etmek ve temel talep artışını kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını bir puan artırdığını açıklamıştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa da geçen hafta ekonomik krizle mücadele eden ülkesine kredi desteği talep etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Cumartesi günü ekonomik kriz nedeniyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve hükümetinin istifasını isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sri Lanka'da neler oluyor?

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'ndan İran'a dava07 Temmuz 2022 Perşembe 19:55
  • Rusya’dan ABD’ye yeni tehdit: Alaska’yı geri alırız07 Temmuz 2022 Perşembe 18:35
  • Rusya: Yılan Adası’ndaki Ukraynalı askerler vuruldu07 Temmuz 2022 Perşembe 16:42
  • İkilinin telefon görüşmesi sızdırıldı… Putin’den Macron’a: ‘Spordayım kapa’06 Temmuz 2022 Çarşamba 18:25
  • Sri Lanka'da ekonomik kriz: 'Bebeklerime süt alacak param yok'05 Temmuz 2022 Salı 16:39
  • Asya piyasaları güne yükselişle başladı05 Temmuz 2022 Salı 15:05
  • Kremlin: Putin, ABD’ye tebrik mesajı göndermeyecek04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:21
  • Hong Kong’da batan gemideki 12 kişinin cansız bedeni bulundu04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:24
  • Özbekistan’daki protestolarda can kaybı artıyor04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:19
  • ‘Yunanistan, adalara gizlice İsrail yapımı savunma sistemi yerleştirdi’04 Temmuz 2022 Pazartesi 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti