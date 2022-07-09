Sri Lanka: Protestocular başkanlık sarayına girdi; Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyi kabul etti

Derin bir ekonomik krizin yaşandığı Sri Lanka'da öfkeli protestocular Devlet Başkanlığı Sarayı'na girdi. Göstericilerin içeri girmesinden bir kaç dakika önce Saray'ı terk eden Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, Parlamento'daki siyasi parti liderlerinin çağrısı üzerine istifa etti.

Sabah saatlerinde AFP haber ajansına konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutunu terk ettiği ve nerde olduğunun bilinmediğini aktardı.

Aynı yetkili, "Devlet Başkanı şu an güvenli bir yerde, bir askeri birlik tarafından korunuyor. Kendisi hala bu ülkenin Devlet Başkanı" dedi. İlerleyen saatlerde Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Rajapaksa'nın istifa etmeyi kabul ettiği bildirildi.

Sri Lanka'da aylardır devam eden gösterilerde protestocular bugün Devlet Başkanlığı Sarayı'na girdiAP Photo

Sirasa televizyon kanalı, kalabalığın daha önce sıkı korunan başkanlık sarayına girerken çekilmiş görüntülerini yayınladı. Görüntülerde göstericilerin, Başkanlık Sarayı'nın havuzunda yüzdüğü görüldü.

Öte yandan Sri Lanka İçişleri Bakanlığı, olaylar sonrası güvenlik kabinesini acil toplantıya çağırdı.

Başkentte polis karargahı önündeki gösterilerAP Photo

En son perşembe günü Sri Lanka Merkez Bankası (CBSL) rekor seviyeye ulaşan yurt içi enflasyonla mücadele etmek ve temel talep artışını kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını bir puan artırdığını açıklamıştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa da geçen hafta ekonomik krizle mücadele eden ülkesine kredi desteği talep etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Cumartesi günü ekonomik kriz nedeniyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve hükümetinin istifasını isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sri Lanka'da neler oluyor?

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.