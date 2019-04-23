Sri Lanka saldırılarının sorumlusu olduğu söylenen Ulusal Tevhid Cemaati kimdir?

Sri Lanka'da Pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında otel ve kiliselere düzenlenen, en az 321 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığı 8 bombalı saldırının sorumlusu olduğu söylenen Ulusal Tevhid Cemaati (UTC) henüz saldırıları ü

Sri Lanka'da Pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında otel ve kiliselere düzenlenen, en az 321 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığı 8 bombalı saldırının sorumlusu olduğu söylenen Ulusal Tevhid Cemaati (UTC) henüz saldırıları üstlenmedi.

Ancak çeşitli vesilelerle gazetecilere konuşan Sri Lankalı yetkililer, dolaylı yollardan UTC'yi suçluyor. Örgütün IŞİD'le bağlantılı olduğu yönünde iddialar da var. Son olarak Reuters haber ajansı, saldırıları IŞİD'in üstlendiğini duyurdu. IŞİD, Amaq ajansı yoluyla üstlendiği saldırıları kendilerinin yaptığı iddiasına dair bir kanıt sunmadı.

Son olarak Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene Meclis'te yaptığı açıklamalarda "Yürütülen soruşturma sonucu elde edilen ilk bulgular, saldırıyı Ulusal Tevhid Cemaati tarafından gerçekleştirildiğini ve Yeni Zelanda'daki cami saldırılarına bir misilleme olduğunu gösteriyor" dedi.

Peki bugüne kadar adı pek duyulmayan bu örgüt kimdir?

Yetkililer de, Sri Lanka basını da UTC'yle ilgili detaylı bir bilgi vermiyor.