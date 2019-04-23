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Sri Lanka Savunma Bakanı: Saldırılar Yeni Zelanda’nın misillemesi

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Sri Lanka Savunma Bakanı, kilise ve otelleri hedef alan bombalı saldırıların Yeni Zelanda’daki cami saldırılarına misilleme olarak yapıldığını öne sürdü.
Sri Lanka Savunma Bakanı: Saldırılar Yeni Zelanda’nın misillemesi

Sri Lanka Savunma Bakanı Dinendra Ruwan Wijewardene, ülkesinde yaşanan saldırıların Yeni Zelanda’daki cami saldırılarına karşılık bir misilleme olduğunu savundu.

Meclis’te düzenlenen oturumda ilk bulguları paylaşan Wijewardene, ‘saldırının Yeni Zelanda’nın intikamını almak üzere planlandığını’ düşündüklerini açıkladı.

Bakan, “Ön bulgular gösteriyor ki, Sri Lanka’da yaşananlar Christchurch’teki Müslümanlar yapılan saldırıya karşı bir misillemeydi” dedi.

SALDIRININ ARDINDA İKİ ÖRGÜT VAR

Wijewardene ayrıca saldırıdan az bilinen İslamcı bir örgüt olan Ulusal Tevhid Cemaati (NTJ) ile yine yerel bir örgüt olan Jammiyathul Millathu Ibrahim’i (JMI) sorumlu tuttu.

Sri Lanka’daki saldırıyı henüz ‘resmen’ üstlenen olmadı. Hükümet, bu yerel örgütlerin uluslararası destek olmadan bu derece kapsamlı ve eşgüdümlü saldırıları düzenleyemeyeceğini savunuyor.

Sri Lanka’da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin yapıldığı Kochchikade kentindeki St. Anthony’s, Katana’daki St.Sebastian ve Batticaloa’daki Meryem Ana kiliseleri ile Colombo’daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların ardından Colombo’nun banliyöleri Dehiwala’da ve Dematogoda’da patlamalar oldu. 

Saldırılarda şu ana kadar 310 kişi yaşamını yitirdi, 500’den fazla kişi de yaralandı.

Ülkede, iç savaşın sona erdiği 2009’dan bu yana yaşanan en büyük saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında iki camiye yapılan saldırılarda ise 50 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırı, aşırı sağ görüşe sahip Avustralya doğumlu Brenton Tarrant tarafından gerçekleştirilmişti.

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