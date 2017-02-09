Sri Lanka’da 1978 Anayasası’nı değiştirecek taslak gündemde

Sri Lanka, ülkede 26 yıl süren iç savaşın etnik yaralarını sarmak için yeni bir anayasa hazırlamaya öncelik verileceğini açıkladı.

Başkent Kolombo'da basın mensuplarına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Managala Samaraweera, yeni anayasanın ülkedeki farklı etnik ve dini cemaatler arasında uzlaşı sağlayacak temel koşulları yerine getireceğini belirtti.

Altı anayasa alt komitesinin hazırladığı raporların gelecek aylarda Anayasa Meclisi'ne sunulacağını belirten Samaraweera, tam yetkili başkanlık sistemi dolayısıyla eleştirilen 1978 Anayasası'nı değiştirecek taslağın kabulü için gerekli üçte iki çoğunluğu sağlayacaklarına olan inancını dile getirdi.

Bakan, etnik azınlık Tamil'in yerel olarak yürütülen bir yargı sürecinin kabul edilmesi yönündeki temel talebinin mevcut yasaların değiştirilmesini gerektireceğinden, hiçbir yargı mekanizmasında yabancı hakimlerin yer almayacağını belirtti.

Samaraweera, "Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Sri Lanka'nın güvenilir ve bağımsız bir iç mekanizma önerisini kabul etti. İnsan Hakları Konseyi yüksek komiseri, 2016'daki Sri Lanka ziyareti sırasında, adli mekanizma kararının, Sri Lanka'nın egemenlik hakkı olduğunu kabul etti." dedi.

Önerilen Hakikat Komisyonu'nun niteliğini açıklayan Dışişleri Bakanı Samaraweera, bunun, Güney Afrika'nın Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun bir "kopyası" olmayacağını belirtti. Güney Afrika modelinin itiraf söz konusu olduğunda zorunlu affı içerdiğine dikkati çeken Samaraweera, bu yerli modelin böyle tedbirler içermeyeceğini ifade etti.