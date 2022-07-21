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Sri Lanka'da devlet başkanı seçilen Wickremesinghe yemin etti

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Sri Lanka Parlamentosundaki oylamada ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe yemin ederek göreve başladı.
Sri Lanka'da devlet başkanı seçilen Wickremesinghe yemin etti

Ekonomik ve siyasi krizdeki ülkenin 225 üyeli parlamentosunda yapılan gizli oylamada, ülkenin 9. devlet başkanı seçilen Ranil Wickremesinghe için parlamentoda yemin töreni düzenlendi.

Wickremesinghe, törende, Başyargıç Jayantha Jayasuriya huzurunda yemin ederek devlet başkanlığı görevine başladı.

Wickremesinghe'nin, okul arkadaşı Eğitim Bakanı Dinesh Gunawardena'yı da başbakanlığa getirmesi bekleniyor.

Ülkenin 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılmış ve 14 Temmuz Perşembe günü elektronik postayla istifa etmişti. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, Geçici Devlet Başkanı olmuştu.

Sri Lanka Parlamentosunda dün yapılan gizli oylamada, Wickremesinghe, 82'ye karşı 134 oyla parti rakibi Dullas Alahapperuma'yı mağlup ederek Devlet Başkanı seçilmişti.

2024'E KADAR GÖREV YAPACAK

Seçimde, Wickremesinghe'nin yanı sıra muhalefetin önde gelen isimlerinden eski Bakan ve Hükümet Sözcüsü Dullas Alahapperuma ile parlamentodaki Marksist kanadın lideri Anura Kumara Dissanayake yarışmıştı.

Oylamadan galibiyetle çıkan Wickremesinghe, normal şartlarda görev süresi 2024'te dolması gereken Rajapaksa'dan geriye kalan 2 yıl boyunca görev yapacak.

Wickremesinghe, 1999 ve 2005 devlet başkanı seçimlerinde de aday olmuş ancak seçilememişti.

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