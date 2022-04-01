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Sri Lanka’da Ekonomik Krizden Bunalan Kalabalık, Devlet Başkanının Evine Saldırdı

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Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın özel konutuna girmeye çalışan yüzlerce kişi polis tarafından durduruldu, en az 45 kişi gözaltına alındı.
Sri Lanka’da Ekonomik Krizden Bunalan Kalabalık, Devlet Başkanının Evine Saldırdı

Ekonomik kriz nedeniyle tansiyonun giderek yükseldiği Sri Lanka’da yüzlerce kişi dün akşam Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın özel konutuna saldırdı. Öfkeli kalabalık, dün gece başkent Colombo'da Rajapaksa’nın evine girmeye çalışırken biber gazıyla müdahale eden polis en az 45 kişiyi gözaltına aldı.

Olayların ardından kentte akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, göstericiler “ülkede anarşi yaratmaya çalışan organize olmuş aşırılık yanlıları” olarak nitelendi.

ÜLKE İFLASIN EŞİĞİNDE

Sri Lanka'da uzun süredir devam eden hayat pahalılığı ve yakıt sıkıntısı daha önce de protestolara yol açmıştı. Elektrik kesintileri günde 13 saate ulaşırken hükümet sokak lambalarının kapatılması, borsada işlem saatlerinin azaltılması ve hastanedeki acil olmayan işlemlerin durdurulması gibi bir dizi olağanüstü önlemi hayata geçirdi.

7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın iflas edebileceği belirtiliyor. Yakıt ithalatı için yeterli rezervi bulunmayan ülkede Covid-19 pandemisi ve 2019’da yaşanan bombalı saldırılar turizm gelirlerinin de sert düşmesine yol açmıştı.

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