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Sri Lanka’da elektrik kesintisi uyarısı: Mayısa kadar sürebilir

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Sri Lanka'da, petrol sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintilerinin mayısa kadar sürebileceği açıklandı.
Sri Lanka’da elektrik kesintisi uyarısı: Mayısa kadar sürebilir

Sri Lanka'da, petrol sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintilerinin mayısa kadar sürebileceği açıklandı.

Sri Lanka Enerji Bakanı Pavithra Wanniarachchi, dün 10 saat süreceği belirtilen elektrik kesintisinin 13 saate çıktığını duyurdu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, ülke genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin mayıs ayına kadar sürebileceğini aktaran Wanniarachchi, 2 Nisan’da Hindistan’dan akaryakıt sevkiyatı yapılmasının beklendiğini söyledi.

Bazı hastaneler rutin ameliyatları askıya aldı

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede akaryakıt sıkıntısının yol açtığı mali kriz nedeniyle en az 2 hastanede rutin ameliyatlar askıya alındı.

Hastanelerde, var olan tıbbi imkanlar acil durumlar için kullanılacak.

Bunun yanı sıra Sri Lanka Ulusal Hastanesi rutin sağlık tetkiklerini durdurdu.

 

Fotoğraf: AFP

[Fotoğraf: AFP]

 

 

Kötüleşen ekonomik koşullar ve yakıt sıkıntısı protesto edilmişti

7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka’nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka’nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 28 Ocak’ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına ve mutfak tüpü, yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için "acil durum" ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.

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