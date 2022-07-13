  • BIST 2.396,21
  • Altın 974.067
  • Dolar 17.4368
  • Euro 17.651
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Sri Lanka’da eylemciler bu defa başbakanlığı bastı

» »
Sri Lanka’da siyasi kriz derinleşirken Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin geçici Devlet Başkanı olması halkı yeniden sokaklara döktü. Wickremesinghe'nin istifasını resmi olarak açıklamasını isteyen eylemciler başbakanlık ofisini bastı.
Sri Lanka’da eylemciler bu defa başbakanlığı bastı

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından binlerce kişi Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basmış, ülkede ekonomik ve siyasi kriz kontrolden çıkmıştı. Başbakan Wickremesinghe ve Devlet Başkanı Rajapaksa istifa kararı alırken, Rajapaksa’nın Sri Lanka'da ayrıldığının açıklamasına rağmen ülkede sular durulmuyor.

Rajapaksa'nın Sri Lanka'dan ayrılmasıyla anayasaya göre, Wickremesinghe'nin parlamento tarafından geçici Devlet Başkanı olarak atanması tansiyonu yeniden yükseltti.

Wickremesinghe’nin, 30 günlüğüne Devlet Başkanı olarak görev alması gerekiyor. Göstericiler, Wickremesinghe ve Rajapaksa’nın istifasını akşam saatlerine kadar resmi olarak sunmaması durumunda yeniden parlamento ve diğer hükümet binalarına da baskın düzenleyeceklerini duyurdu.

Wickremesinghe'nin geçici Devlet Başkanı olması Sri Lanka halkını yeniden sokaklara döktü.

DEVLET TELEVİZYONUNU YAYINLARINI DURDURDU

Wickremesinghe'nin hemen istifa etmesini isteyen halk, protestoların gerçekleştirildiği meydandan yaklaşık 20 dakika mesafede bulunan Başbakanlık Ofisine yürüdü. Sokakları dolduran ve yönetimi protesto eden binlerce kişi Başbakan Wickremesinghe’nin ofisini bastı. Polis, şişe ve yabancı madde atan eylemcilere gazla müdahale etti.

Öte yandan eylemcilerin devlet televizyonuna girmesinin ardından kanalın yayınlarını durdurduğu açıklandı.

Rajapaksa'nın ülkeden ayrılmasının ardından siyasi krizin tırmandığı ülkede olağan üstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Başbakan Wickremesinghe, ülke genelinde geçerli olacak OHAL süresince ülkenin batı kesimlerinde sokağa çıkma yasağının da uygulanacağını duyurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy’den Kanada’ya tepki12 Temmuz 2022 Salı 15:02
  • Japonya’nın eski başbakanı son yolculuğuna uğurlandı12 Temmuz 2022 Salı 14:27
  • Kremlin açıkladı: Erdoğan, Putin ve Reisi’yle görüşecek12 Temmuz 2022 Salı 13:31
  • Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı12 Temmuz 2022 Salı 11:19
  • Sri Lanka’da yeni devlet başkanı 20 Temmuz’da seçilecek11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:24
  • Putin imzaladı, tüm Ukraynalılara ‘Rusya vatandaşlığı’ yolu açıldı11 Temmuz 2022 Pazartesi 20:34
  • Putin ile Lukaşenko arasında kritik ‘Kaliningrad’ görüşmesi11 Temmuz 2022 Pazartesi 19:02
  • Japonya’da Şinzo Abe’nin partisi seçimden zaferle çıktı11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:06
  • Rusya-Ukrayna savaşı: Donetsk’te apartmanı vurdular10 Temmuz 2022 Pazar 14:02
  • Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi10 Temmuz 2022 Pazar 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti