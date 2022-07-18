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Sri Lanka'da geçici devlet başkanından OHAL kararı

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Sri Lanka'da geçici devlet başkanı görevindeki Ranil Wickremesinghe kamu güvenliğini gerekçe göstererek ülkede olağanüstü hal ilan etti.
Sri Lanka'da geçici devlet başkanından OHAL kararı

Ekonomik kriz sonrası sosyal ayaklanma yaşanan ve devlet başkanının ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı Sri Lanka'da olağanüstü hal kararı alındı.

Sri Lanka'da geçici devlet başkanı görevindeki Ranil Wickremesinghe, Pazar günü geç saatlerde yapılan açıklamaya göre kamu güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve hayati önemdeki hizmetlerin devam edebilmesi adına ülkede olağanüstü hal ilan etti.

Tarihin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti.

Rajapaksa’nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz Cumartes günü Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

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