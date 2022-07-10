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Sri Lanka'da halk sarayı terk etmiyor: 'Böyle bir lüks içinde yaşayanlar halkı anlamaz'

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Sri Lanka'da halk cumhurbaşkanı ve başbakanın derhal istifasını talep ediyor, dün basılan cumhurbaşkanlığı sarayı ile başbakanın konutunu terk etmiyor.
Sri Lanka'da halk sarayı terk etmiyor: 'Böyle bir lüks içinde yaşayanlar halkı anlamaz'

Sri Lanka'da hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekleyen protestocular o zamana dek cumhurbaşkanlığı konutu ile başbakanın konutunu boşaltmayacaklarını açıkladı. 

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından halk sokağa çıkmıştı. Dün Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını basan ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin de konutunu ateşe veren kitleler hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekliyor.

'İstifa kesinleşinceye kadar buradayız'

Protesto hareketinin liderleri tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı sarayı ile başbakanın konutunun iki liderin istifası kesinleşene kadar boşaltılmayacağı bildirildi. Protesto liderlerinden Lahiru Weerasekara "Mücadelemiz burada bitmedi. Devlet Başkanı Rajapaksa’nın istifası kesinleşene kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi. 

'Halk iktidarı'nın simgesi

Sri Lanka'da İngiliz sömürge döneminden kalma saray şu anda cumhurbaşkanlığı sarayı olarak kullanılıyor. Dün halkın sarayı basmasının ardından sarayın toplantı salonundaki görüntüler "halk iktidarı" simgesi olarak yorumlandı.

On binlerce kişinin dün saraya girmesinin ardından içeride yaşananlar da basına yansıdı. Binlerce kadın, çocuk ve erkek cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın koltuğunda oturup fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, sarayın havuzunu, mutfağını, piyanosunu kullanmaya devam ediyor. 

'Böyle bir lüks içinde halkın nasıl geçindiğini anlamazlar'

AFP'ye konuşan keşiş Sri Sumeda, sarayı ilk kez ziyaret etmek için 50 kilometre seyahat ettiğini belirterek "Liderler böyle lüks içinde yaşadıklarında, sıradan insanların nasıl idare ettiği hakkında hiçbir fikirleri yok" dedi ve ekledi: "Bu, halkın gücünü kullanmaya karar verdiğinde neler yapılabileceğini gösteriyor."

'Tablolara zarar vermeyin'

Bugün ağır silahlı başkanlık muhafızlarının halen etrafta dolaştığı saray binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. İçerideki lüksü görüntüleyen protestocular için eylemci üniversitesi öğrencilerinin duvara yazdıkları bir not ise dikkat çekiyor: "Tablolara zarar vermeyin, onları Gotabaya yapmadı."

Aileler sergilenen pahalı sanat eserlerinin veya diğer eserlerin önünde fotoğraf çekmek için çabalarken, neşeli şakalar da yapıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği lobisinde oturan iki kız çocuğu annesi 49 yaşındaki Chamari Wickremasinghe de her gün protesto kampını ziyaret ettiğini belirterek "Gotabaya görevden ayrılana kadar durmayacağım" dedi ve "13 Temmuz'a kadar gitme sözü yeterli değil. Şimdi bırakmalı" diye ekledi.

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