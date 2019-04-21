Sri Lanka'da kilise ve otellerde patlamalar: En az 137 ölü

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan en az altı patlamada 137'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Patlamalar Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'da Paskalya ayini sırasında 3 kilisede ve başkent Colombo'da da 3 otelde meydana geldi. Colombo'da The Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otelleri hedef alındı.

Reuters haber ajansı ilk patlamalardan birkaç saat sonra yine başkent Colombo'nun hemen dışındaki Dehiwela'da ulusal hayvanat bahçesi yakınlarında bir otelde bir patlama daha olduğunu duyurdu. AFP burada da iki polisin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFP Colombo'un Dematagoda bölgesinde 8. patlamanın yaşandığı bilgisini geçti ancak başka detay vermedi.

Hükümet yerel saatle akşam 6'dan sabah 6'ya kadar tüm adada geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ayrıca ülke çapında büyük sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına da engelleme getirildi. Facebook ve Whatsapp'ın da dahil olduğu engelleme kararının yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmaması için alındığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Negombo kentindeki St Sebastian's Kilisesi'nin tavanının bir kısmının çöktüğü görülüyor.

Reuters'a konuşan bir polis, sadece burada en az 67 kişinin öldüğünü belirtti. Batticaloa'daki sağlık görevlileri de en az 27 ölü olduğunu söyledi.

Sri Lanka medyası ölenler arasında yabancı turistlerin de bulunabileceğini bildirdi. Bir güvenlik yetkilisinin Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamaya göre en az 9 turist hayatını kaybetti.

Başkentte, Başbakanlık Ofisi yakınlarında bulunan Cinnamon Grand otelinden bir yetkili de otelin restoranında patlama meydana geldiğini, en az 1 kişinin öldüğünü söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisen halktan sakin kalmalarını ve incelemeyi yürüten güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istedi.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Ülkeye geri dönen IŞİD militanlarının güvenlik tehdidi oluşturabileceği endişesi dile getiriliyordu.

"Kimse bunu beklemiyordu"

BBC Sinhala'dan Azzam Ameen St Anthony's Kilisesi'nde

Başka yerlerde de saldırı olabileceği söylentileri dolaşıyor, polis insanlardan evlerinde kalmalarını ve sakin olmalarını istiyor. Ancak gözle görülür bir panik var.

Tüm büyük devlet binalarının önünde askerler konuşlandırıldı. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Huzurlu bir Pazar sabahında insanlar Paskalya ayinine gidiyordu.

Bu çok iyi planlanmış, koordineli bir saldırı. Güvenlik yetkilileriyle konuştuğumda saldırının arkasında kimin olabileceğini söylemek için erken olduğunu belirttiler.

Tamil Kaplanları'nın 2009'da yenilgiye uğratılmasından bu yana Sri Lanka'da bu kadar büyük bir saldırı meydana gelmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırılarla ilgili bir açıklama yaparak "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır" dedi ve Sri Lanka'ya başsağlığı diledi.

Çoğunluğu Budist olan ülkede Müslümanlar ile Budistler arasında da zaman zaman gerilimler yaşanıyor. Ülkede geçen yıl Budistlerin camii ve Müslümanların iş yerlerini hedef alan saldırıları ardından bazı yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sri Lanka 1983'ten 2009'a kadar iç savaş halindeydi. Sri Lanka ordusu ve Tamil Kaplanları arasındaki çatışmalar, bağımsızlık isteyen Tamil Kaplanları'nın yenilgisiyle sona ermişti.

İç savaşta yaklaşık 40 bini azınlık Tamillerden olmak üzere 70 bin ila 80 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.