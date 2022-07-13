  • BIST 2.414,40
  • Altın 962.026
  • Dolar 17.4355
  • Euro 17.489
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Sri Lanka’da OHAL ilan edildi

» »
Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Maldivler'e kaçmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) edildi.
Sri Lanka’da OHAL ilan edildi

Ekonomik kriz içerisindeki Sri Lanka’da halkın eylemi sonrasında bugün olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

Sri Lanka merkezli gazete Mawbimanın haberinde, Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin Basın Ofisinden yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada, ülke genelinde OHAL ilan edildiği, Batı eyaletinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı.

Başbakan Wickremesinghen’in güvenlik güçlerine, taşkınlık ve ayaklanma çıkarmaya çalışan kişileri gözaltına almaları emrini verdiği aktarıldı.

SRİ LANKA’DA NELER OLUYOR?

Sri Lanka’da ekonomik krizle başlayan protestolar sonucu Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkeyi terk ederek Maldivlere gitti. Rajapaksa’nın henüz resmi olarak istifa etmemesi nedeniyle ülkede şu anda Devlet Başkanı seçilemiyor.

Sri Lanka medyası, Rajapaksa’nın bu hafta içinde Meclis Başkanına istifa mektubunu ileteceğini duyurdu.

HİNDİSTAN, İDDİALARI REDDETTİ

Basında yer alan haberlerde, Rajapaksa’nın ülkeyi terk etmesine Hindistan’ın yardım ettiği iddia edildi.

Hindistan’ın Sri Lanka Yüksek Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar reddedilerek, “Yüksek Komisyon, Hindistan’ın Rajapaksa’nın Sri Lanka’yı terk etmesine yardım ettiğine dair asılsız ve spekülatif medya raporlarını kategorik olarak reddediyor. Hindistan, demokratik araçlar ve değerler, yerleşik demokratik kurumlar ve anayasal çerçeve yoluyla refah ve ilerleme isteklerini gerçekleştirmeye çalışan Sri Lanka halkını desteklemeye devam ediyor” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kremlin açıkladı: Erdoğan, Putin ve Reisi’yle görüşecek12 Temmuz 2022 Salı 13:31
  • Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı12 Temmuz 2022 Salı 11:19
  • Sri Lanka’da yeni devlet başkanı 20 Temmuz’da seçilecek11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:24
  • Putin imzaladı, tüm Ukraynalılara ‘Rusya vatandaşlığı’ yolu açıldı11 Temmuz 2022 Pazartesi 20:34
  • Putin ile Lukaşenko arasında kritik ‘Kaliningrad’ görüşmesi11 Temmuz 2022 Pazartesi 19:02
  • Japonya’da Şinzo Abe’nin partisi seçimden zaferle çıktı11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:06
  • Rusya-Ukrayna savaşı: Donetsk’te apartmanı vurdular10 Temmuz 2022 Pazar 14:02
  • Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi10 Temmuz 2022 Pazar 11:49
  • Bomba iddia: Putin’in gizli sevgilisi hamile, kız çocuk bekliyorlar10 Temmuz 2022 Pazar 10:44
  • Shinzo Abe’yi öldüren saldırgana idam cezası iddiası10 Temmuz 2022 Pazar 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti