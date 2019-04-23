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Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a çıktı, patlamalarla bağlantılı olarak 40 kişi gözaltına alındı

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Ülkede OHAL ilan edilmişti
Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a çıktı, patlamalarla bağlantılı olarak 40 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka'da olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından ülkede meydana gelen bombalı saldırılarla bağlantılı olarak 40 kişi gözaltına alındı. Saldırılardaki ölü sayısının 310'a yükseldiği bildirildi.

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena saldırıların OHAL ilan ederek orduya daha çok yetki verme kararı vardı. Bu kararın ardından ada ülkesinde polisin tutuklamalar konusunda daha çok yetkisi olacak. 

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekera yaptığı açıklamada dün saldırılarda alan yaralardan sebep hayatını kaybedenler olduğunu ve toplam ölü sayısının 310'a çıktığını açıkladı. Gunasekera saldırılarlar bağlantılı olara 40 kişinin gözaltına alındığını da bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında intihar bombacılarını taşıyan minibüsün şöförü ile bazı saldırganların yaşadığı bir evin sahibi olduğu da iddia edildi.

Sri Lanka hükümeti saldırılardan radikal İslamcı grup Ulusal Thowheeth Cemaati'nin sorumlu olduğunu düşünüyor.

Sri Lanka'da pazar günü 8 ayrı noktaya bombalı saldırılar düzenlenmişti. Saldırılarda en az 290 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.Sri Lanka polis sözcüsü saldırı ile ilgili olarak 24 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. 

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