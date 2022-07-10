Sri Lanka'da protestolar: Sarayı basılan Cumhurbaşkanı Rajapaksa görevi bırakıyor

Ülkenin Başbakanı Ranil Wickremesinghe de, evinin basılarak ateşe verilmesinin ardından istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Büyük bir ekonomik kriz içinde olan ülkede protestolar aylardır sürüyordu.

Cumartesi günü, yüzbinlerce protestocu ülkenin farklı noktalarından seyahat ederek başkentte toplandı.

Yaşanan olağanüstü gün sonrası, Cumhurbaşkanı Rajapaksa da 13 Temmuz'da görevi bırakacağını açıkladı.

Havai fişeklerle kutlandı

Bu haberi veren meclis başkanı, Rajapaksa'nın "iktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesi" için bu kararı aldığını aktardı.

Rajapaksa protestoculara yasalara uyma çağrısı da yaptı.

Cumhurbaşkanı'nın bırakma kararı başkentte havai fişeklerle kutlandı.

Ülkenin siyasetçileri, yeni hükümeti kurabilmek için görüşmeler yapmak için bir araya gelecek.

AFP'ye konuşan bir üst düzey savunma yetkilisi, sarayı basılan Rajapaksa'nın, askeri bir bölük tarafından güvenli bir yerde korunduğunu söyledi.

Yetkililer Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan etmek istemiş, ancak eylemciler bu karara uymadığı gibi sivil toplum ile muhalefet bu uygulamaya karşı çıkmıştı.

BBC muhabiri Anbarasan Ethirajan Kolombo'dan bildiriyor

Bunlar Sri Lanka için olağanüstü zamanlar.

Şiddet ve öfkenin zirve yaptığı günün ardından ülkenin en tepesindeki iki yönetici görevi bırakmayı kabul etti.

Bu haber Kolombo'daki protesto alanında coşku yarattı. Şehrin birçok noktasında havai fişekler patladı.

Ne çılgınca bir değişim! Daha bir kaç gün önce, Cumhurbaşkanı Rajapaksa ve Başbakan Wickremesinghe'nin parlamentoda gülerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada viral olmuştu.

Birçokları, ikilinin mutlulukla güldüğünü ama ülkede milyonlarca insanın üç öğün yemek yiyemediğini yazıyordu. Ama bir hafta siyasette çok uzun bir süre.

Rajapaksa'nın gücünün zirvesinde olduğu zamanlara şahit oldum. Acımasız ve korkulan biriydi. Gazeteciler dahil hiç kimse öfkesinin hedefinde olmak istemezdi.

Onu sert şekilde eleştirenler ya da ortadan kayboluyor ya da öldüresiye dayak yiyordu. Ama ne o ne de başbakan bu iddiaları kabul etti.

Bugün Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın kendi güvenliği için saraydan kaçması, birkaç ay önce düşünülemezdi bile… Tamil Kaplanları'nı yenilgiyi uğrattıktan sonra, ülkede çoğunluk olan Sinhala Budist toplumunun desteğini arkasına almıştı. O ve erkek kardeşlerine savaş kahramanı gözüyle bakılıyordu. Dramatik bir değişimle, onları iktidara getirenler tarafından devrildiler.