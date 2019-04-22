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Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 207’ye yükseldi, 500’den fazla yaralı var

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Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrinde bu sabah yapılan bir dizi terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 207’ye yükseldi, 500’den fazla kişi yaralandı.
Sri Lanka’daki saldırılarda ölü sayısı 207’ye yükseldi, 500’den fazla yaralı var

İki Türk vatandaşın da hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin yedi şüpheli gözaltına alındı. Ülke genelinde bugün yerel saat ile 18:00’den yarın sabah saat 06:00’ya kadar dışarı çıkma yasağı ilan edildi. 22 ve 23 Nisan günleri resmi tatil ilan edili.

Sri Lanka’da en az 138 kişinin hayatını kaybettiği üç kilise ve üç otele Paskalya günü gerçekleştirilen saldırılar henüz manşetlerden düşmeden, Colombo yakınlarında Dehiwala ve Dematagoda bölgelerinde birer patlama daha gerçekleşti. Sekiz ayrı saldırıda 500’den fazla yaralı olduğunu belirten polis kaynakları son saldırılarda ise üç polis memurunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Sri Lanka’nın NewsFirstSL haber platformu ise ölü sayısının 185 olduğunu duyurdu. Paltform Colombo Ulusal Hastanesi’nde 46 ölü, 259 yaralının; Kalubowila Hastanesi’nde: 17 yaralının; Negombo Hastanesi’nde: 74 ölü, 113 yaralının; Katana Kilisesi’nde 31 ölünün; Ragama Hastanesi’nde 7 ölü 30 yaralının; Batticaloa’da ise 27 ölü 80 yaralının bulunuduğunu duyurdu.

Yaralı sayısı çok fazla olduğundan ülkede halka kan bağışı çağrısı yapıldı. Hastane kaynakları ölü sayısının artabileceğinden endişeleniyor.

Saldırının hedefindeki oteller beş yıldızlı Shangri La, Kingsbury ve Cinnamon Grand otelleri oldu. Colombo’daki patlamalarda hayatını kaybedenlerden 11’inin turist olduğu belirtildi. Saldırdıların intihar saldırısı olduğu sanılıyor.

BBC’de yer alan habere göre, Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardane, saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve sorumluların hızla yakalanarak adalete teslim edileceğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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