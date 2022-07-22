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Sri Lanka'nın yeni başbakanı Dinesh Gunawardena

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Sri Lanka'da dün yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, önceki kabinelerde çeşitli bakanlık görevleri üstlenen Dinesh Gunawardena'yı başbakanlığa atadı.
Sri Lanka'nın yeni başbakanı Dinesh Gunawardena

Parlamentoda önceki gün milletvekilleri tarafından yapılan oylamada devlet başkanı seçilen Wickremesinghe, ülkenin yeni başbakanını belirledi.

Wickremesinghe, ülkenin eski Su Temini ve Drenaj, Eğitim ve Dışişleri Bakanı olan Gunawardena'yı başbakanlık görevine getirdi.

Devlet Başkanı Wickremesinghe'nin okul arkadaşı olan 73 yaşındaki Gunawardena, parlamentoda düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı.

BAZI PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

Ekonomik ve siyasi krizdeki Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da güvenlik güçleri, ülkedeki hükümet karşıtı protestoların neredeyse merkezi haline gelen alana müdahale etti.

Asker ve polislerden oluşan güvenlik güçleri, devlet başkanlığı sarayı yakınlarında göstericilerin 104 gündür çadırlar kurarak protestolarını sürdürdükleri alana gece saatlerinde otobüs ve kamyonlarla geldi.

Alana giden yolları kapatan güvenlik güçleri, protestocuların çadırlarını söktü ve pankartları kaldırdı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ, BİRKAÇ PROTESTOCUYU GÖZALTINA ALDI

Sri Lanka'da hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılan ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa eden 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ardından 16 Temmuz'da Geçici Devlet Başkanı olan Ranil Wickremesinghe, 18 Temmuz Pazartesi günü olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Rajapaksa'dan boşalan devlet başkanlığı koltuğuna gelecek ismi belirlemek üzere parlamentoda 20 Temmuz'da yapılan gizli oylamada, Ranil Wickremesinghe ülkenin en üst kademesindeki koltuğun sahibi olmuştu.

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