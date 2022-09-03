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SSCB’nin son lideri Gorbaçov için cenaze töreni düzenlendi

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Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov için Moskova’da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.
SSCB’nin son lideri Gorbaçov için cenaze töreni düzenlendi

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov için Moskova'daki cenaze töreni düzenlendi.

Salı günü 91 yaşında hayata veda eden Gorbaçov için Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin yakınlarındaki Sendikalar Evi'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Çok sayıda Rus, tabutu Rusya bayrağına sarılı Gorbaçov'a veda etmek için sıraya girdi. Törende “Schindler’s List” filminin müziği çaldı.

Törene katılan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bazı milletvekilleri ve ünlü isimler de, tabutun yanında oturan Gorbaçov'un ailesine başsağlığı diledi.

 

PUTİN TÖRENE KATILMADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecindeki rolü nedeniyle eleştirdiği Gorbaçov'un cenazesine “yoğun programı” nedeniyle katılamayacağını söylemişti. Gorbaçov için devlet töreni düzenlenmemesi de dikkat çekmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Gorbaçov’u “her zaman ülke tarihinde kalacak olağanüstü bir devlet adamı” olarak niteleyerek “Soğuk Savaş'ı sona erdirmek için Sovyetler Birliği ile Batı arasında yeni bir dönemin başlayacağına inanmak istedi. Ancak bu romantik beklentiler gerçekleşmedi” demişti.

Batı dünyasında “Soğuk Savaş'ı bitiren lider” olarak görülen, Rusya'da ise bazı kesimlerin ihanetle eleştirdiği Gorbaçov'un cenazesi, bugün başkentteki Novodeiçi Mezarlığı’nda, 1999’da ölen eşi Raisa’nın yanına defnedilecek.

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