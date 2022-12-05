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SSTB ve AFAD koordinesinde müşterek arama kurtarma tatbikatı yapılacak

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SSTB ve AFAD koordinesinde müşterek arama kurtarma tatbikatı yapılacak
SSTB ve AFAD koordinesinde müşterek arama kurtarma tatbikatı yapılacak

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde “SSTB-AFAD Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı” icra edilecek.

SSTB’den verilen bilgiye göre, deprem senaryosu kapsamında düzenlenecek tatbikat, 7 Aralık Çarşamba günü Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde yer alacak.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan "Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında düzenlenecek tatbikat, ülkeye gelecek ekiplerin, ülkeye gelişleri ile ilgili sürecin denenmesi, birlikte ve uyum içerisinde çalışabilmelerinin sağlanması, bahse konu durumlarla ilgili iki kurum arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek.

 

Merkez üssü Larnaka Körfezi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleştirilecek deprem senaryosu kapsamındaki tatbikatta, meydana gelen geniş çaplı hasar sonrası, ulusal imkanların yetersiz kalmasıyla, uluslararası destek unsuru olarak AFAD ve T.C. Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri ülkeye gelerek, Merkez üssü Lefkoşa ilçesi Metehan bölgesi olmak üzere, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde; “enkaza müdahale, arazide kayıp arama, ev yangınının söndürülmesi ve duman dolu odadan kurtarma, arazi yangınına müdahale, üst kattan kurtarma, KBRN uygulaması, kuyudan kurtarma, trafik kazasına müdahale ve triaj uygulamaları” gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan 1 ambulans ve 4 personel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 helikopter ve 6 personel, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ise 136 personel ve 28 araç, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan 125 personel ve 90 araç görev alacak.

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