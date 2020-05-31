St.Barnabas Manastırı, Bellapais Manastırı, Lala Mustafa Paşa Camii, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Girne Kalesi’nin Antik Limanı’nı resmetti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Tetiana Ocheredko, karantina günlerinde Kıbrıs’ın turistik, tarihi ve kültürel miras olarak görülen St.Barnabas Manastırı, Bellapais Manastırı, Lala Mustafa Paşa Camii, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Girne Kalesi’nin

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan kovid-19 salgınında alınan önlemler çerçevesinde uzun bir karantina süreci yaşandı. Resim, heykel, seramik ve baskı resim sanatçıları ise bu süreçte kovid-19 ile mücadeleye destek olabilmek adına Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için üretmeyi sürdürdüler.

Sanatçı Tetiana Ocheredko Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Covid-19 karantina günlerinde Kıbrıs’ın tarihi, kültürel ve turistik yerlerinden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, St. Barnabas Manastırı, Girne Kalesi, Girne İskelesi, Lala Mustafa Paşa Camii ve Bellapais Manastırı’nı resmetti

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sanatçı Tetiana Ocheredko, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler Bölgesin’de kurulan ve 14 Türk Devleti’ne mensup ressamların önemli eserlerinin yer aldığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni geleceğe açılan pencere olarak gördüğünü ifade etti.

St. Barnabas Manastırı

Sanatçının resmettiği St. Barnabas Manastırı, Kıbrıs adasının Mağusa bölgesinde yer alan ve adaya Hristiyanlığı getirdiği kabul edilen Aziz Barnabas adına inşa edilen manastır günümüzde ikon ve arkeoloji müzesi olarak kullanılmaktadır.

Bellapais Manastırı

Bellapais Manastırı ise, Kıbrıs’ın Girne ilçesinde yer alan ve Lüzinyan devrinde, 12. yüzyılda Roma döneminde inşa edilen temeller üzerine inşa edilmiş olup orta çağda yapılan eklentiler bütününde yapı gotik mimarinin doğudaki örneklerinden birisidir.

Lala Mustafa Paşa Camii (St. Nicholas Cathedrali)

Lala Mustafa Paşa Camii önceki adı ile (St. Nicholas Cathedrali), Gazimağusa kale içinde şehrin merkezinde yer aldığı tarihi bölge resmedilmiştir. 14. yüzyılda Lüzinyan idaresinde Katedral Fransa’nın Reims kentinde bulunan Notre-Dame Katedrali’nin adeta ikizi olarak inşa edilmiş tüm Akdeniz dünyasının en güzel Gotik yapılarındandır. Osmanlı Devleti’nin adayı fethiyle birlikte camiye çevrilmiştir.

Girne Kalesi’nin Antik Liman

Ve sanatçının son eseri Girne Kalesi’nin antik Limanı, Bizans idaresinde 7 yüzyılda inşa edilen Girne Kalesi’ni limanı olarak birçok devlet tarafından yıllarca kullanılmıştır. Tarihi liman Akdeniz ve Kıbrıs’ın en güzel noktalarından birisidir.

Tetiana Ocheredko kimdir?

1985 yılında, Ukrayna’nın Kiev kentinde dünyaya geldi. 2010 yılında Igor Sikorsky Kiev Politeknik Enstitüsü’nün Grafik fakültesinden mezun oldu. Ukrayna Ulusal Sanatçılar Birliği üyesidir. 2012 yılında, Kiev belediyesinden üstün yetenekli gençlere, şehrin gelişimine kişisel yaratıcı katkısı ve sosyal yaşamdaki yüksek başarılarından dolayı burs kazandı. 2012 yılında şehrin gelişimine kişisel yaratıcı katkı ve sosyal yaşamdaki yüksek başarılar için Kiev belediye başkanı tarafından burs kazandı. 2007 yılından itibaren bu yana 15'ten fazla ulusal ve 25'ten fazla uluslararası resim ve grafik sergilerine ve açık hava ressamlığına katıldı. 2008-2018 yılları arasında, Ukrayna'da ve yurtdışında yayınlanan çocuklar ve yetişkinler kitapları için 15'ten fazla resim çizdi. 2016 yılında Vincent Van Gogh'un hayatı ve ölümü hakkında “Loving Vincent” adlı dünyanın ilk uzun metrajlı animasyon filminin animatörü olarak çalıştı. 2018 yılında, “Loving Vincent” filmi Oscar ve Altın Küre Ödüller’ine aday gösterildi.

2018 yılında Selanik Arkeoloji Müzesi ile işbirliği içinde Yunanistan Alzheimer Hastalığı ve İlişkili Hastalıklarla Mücadele Derneği tarafından organize edilen "Dünyanın Gravürleri" gravür ve heykel sergisine katıldığı için ödülüne layık görüldü. 2011 yılında Ukrayna'nın Kiev şehrindeki Sanatçı Galerisi'nde düzenlenmiş olan «Yeşil Dalga» sanat yarışmasını kazandı. 2019 yılında Kiev kentinde “Repin's places” adlı kişisel sanat sergisini açtı. Ayrıca "Farklı ve benzer" adlı kişisel gravür sergisini düzenledi. 2015 yılında Belarus'un Minsk kentinde "Bizim Dünya" adlı kişisel gravür sergisini açtı. 2011 yılında Kiev Kültür Sanatçılarının müzesinde "Kiev’im" adlı gravür kişisel sergisini açtı. Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Mısır, İspanya ve Çin'de uluslararası açık hava sergilerine katıldı. Eserleri Ukrayna, Mısır, Polonya, Letonya, İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya, Avustralya, Mısır, ABD, Yunanistan ve Çin’in müzelerinde ve özel koleksiyonlarında bulunmaktadır.