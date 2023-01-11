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St. Barnabas Manastırı İkon ve Arkeoloji Müzesi’nde hırsızlık

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St. Barnabas Manastırı Arkeoloji ve İkon Müzesi’nde sergilenmekte olan bir adet ikon çalındı. Polisten yapılan açıklamada, zanlı olarak görülen 52 yaşındaki şahsın tutuklandığı bildirildi.
St. Barnabas Manastırı İkon ve Arkeoloji Müzesi’nde hırsızlık

St. Barnabas Manastırı İkon ve Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekte olan bir adet ikon çalındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 7 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, zanlı olarak görülen 52 yaşındaki S.R. Girne’de tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, bahse konu şahsın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada müzeden çalınan ikonun yanı sıra iki adet daha ikon tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığı ifade edildi.

Polisin soruşturması devam ediyor...

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