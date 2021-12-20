St. Barnabas Manastırı’nda ayin yapıldı

Kıbrıslı Rumların dün, Salamis bölgesinde bulunan St. Barnabas Manastırı’nda (bugün Bizans ikon müzesi olarak faaliyet gösteren yer manastır -kilise) ayin yaptığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ayinin “Konstantias-Mağusa Metropoliti” Vasilios tarafından yönetildiğini yazdı.
Habere göre Vasilios ayinde yaptığı konuşmada, “Manastırdaki yaşamın zorbalıkla 1974 yılında sona erdiğini” savundu.
Haravgi gazetesine göre Vasilios, manastırda sona eren yaşamın geçici olmasını da diledi.
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