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St. Hilarion bölgesinde yangın

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St. Hilarion bölgesinde yangın
St. Hilarion bölgesinde yangın

lkemizde peşi sıra yaşanan yangın vakalarına bir yenisi eklendi. Sabaha yakın St. Hilarion Kalesi giriş kafeteryasında başlayan yangın, erken müdahale edilerek söndürüldü.

Tarihi kalenin giriş kapısı yanında bulunan kafeteryanın depo bölümünde başlayan yangın, kusa sürede araziye sıçradı. Orman Dairesi ekiplerinin olayı erken farketmesi ve anında müdahale etmesinin ardından, yangın sabaha yakın 05.00 sıralarında kontrol altona alındı. 1995 yangınında büyük hasar gören bölgede yeniden yetişen çok sayıda ağaç büyük bir risk atlattı.

Kafeterya bölümünde başlayan ve araziye sıçrayan yangın iki saat içerisinde itfaiye, orman dairesi, asker ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü, büyük bir felaket önlendi. Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz da saat 02.30’da başlayan yangını haber alır almaz bölgeye giderek ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarında aktif yer aldı.

Oğuz,  yaptığı açıklamada büyük bir felaketten dönüldüğünü belirterek, “Ekiplerimiz anında yangını fark etti, hızlı bir şekilde organize oldu ve büyük bir felaketi önledi. Orman Dairesi, itfaiye, sivil savunma ve askerlerimize halkımız adına teşekkür ederim” dedi. Oğuz, Tepebaşı bölgesindeki yangının etkisi geçmeden, ülkenin ikinci bir felaketle yüzleşmesinin başarıyla önlediğini söyledi.

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