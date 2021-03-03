St. Hilarion bölgesinde yangın çıktı

Bugün saat 16.45 sıralarında, St Hilarion Kalesinin orta kısmında bulunan ve kafeterya olarak kullanılan bölümde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi . Yangına polis itfaiye ve askeri personel müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.