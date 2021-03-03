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St. Hilarion bölgesinde yangın

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St. Hilarion bölgesinde yangın
St. Hilarion bölgesinde yangın

St. Hilarion bölgesinde yangın çıktı

Bugün saat 16.45 sıralarında, St Hilarion Kalesinin orta kısmında bulunan ve kafeterya olarak kullanılan bölümde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi . Yangına polis itfaiye ve askeri personel müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

St. Hilarion bölgesinde yükselen dev alevler kameralara böyle ynsıdı

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