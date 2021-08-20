  • BIST 1.444,690
  • Altın 487,65
  • Dolar 8,4920
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

St. Hilarion’un Batı Cephesinde Yangın

» »
St. Hilarion’un Batı Cephesinde Yangın
St. Hilarion’un Batı Cephesinde Yangın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah St. Hilarion Kalesinin batı cephesinde başlayan yangının kısa sürede müdahale ederek söndürüldüğünü belirtti.

Bölgedeki Kolordu komutanının kendisini bilgilendirdiğini kaydeden Tatar, alevlerin askerler tarafından erken farkedilmesi sebebiyle askerler, orman dairesi ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyük bir yangının önüne geçildiğini kaydetti.

Kendisine bilgi veren Kolordu komutanının “yarım saat sonra müdahale edilseydi, her şey için çok geç kalınabilirdi”  şeklindeki sözlerini de aktaran Tatar, çabalarından dolayı Kolordu komutanına ve alevleri farkeden gözcülere teşekkür ederek bir facianın engellendiğine vurgu yaptı.

Türkiye’deki, Yunanistan’daki ve Karşıyaka’daki yangın olaylarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gözetleme yapanların ve Orman Dairesi çalışanlarının her an teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

KKTC’den Sivil Savunma, Orman Dairesi ve İtfaiye ekiplerinin Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katıldığında hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu ekiplere, gösterdikleri üstün çabalardan dolayı teşekkür etti.

Türkiye'ye yangınlarla mücadele için ekip gönderilerek kamuoyuna duygusal bir mesaj verildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve yaraların sarılmasına katkı koymak amacıyla Başbakan Ersan Saner’le bağış kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığını bildiren Tatar, yangın tehlikesinin yüksek olduğuna işaret etti ve her an her yerde büyük bir yangın çıkma riskinin bulunduğunu kaydetti.

Aşırı sıcaklar geçene dek tüm birimlerin teyakkuzda olması gerektiğini vurgulayan Tatar, öncelikli hedefin yangın çıkmaması, çıkarsa da çok kısa sürede söndürülmesi olduğunu bildirdi.

Vatandaşların sorumluluğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yol kenarlarına izmarit, ormanlara cam atılmaması uyarısı yaptı. Tatar, piknik tapmanın ve ateş yakmanın yasaklandığını da hatırlatarak ülke ormanlarını korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Üyeler İçin Elzem Olan Tıbbi Malzemelerin Tedarikinde Sıkıntılar Yaşanıyor”20 Ağustos 2021 Cuma 15:28
  • Ekonomi Kurulu Başbakan Saner’in Çağrısıyla Salı Günü Toplanıyor20 Ağustos 2021 Cuma 15:27
  • “Futbolda Bağımlılıklarla Mücadelede El Ele Projesi” Başladı20 Ağustos 2021 Cuma 14:58
  • KTAMS’tan Ticaret Odası Başkanı Deniz’e Kınama20 Ağustos 2021 Cuma 14:37
  • KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı’na Eleştiri20 Ağustos 2021 Cuma 14:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar, “Caretta Caretta Şenliği”ne Katıldı20 Ağustos 2021 Cuma 14:11
  • Atatürk Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı Yarın Yapılıyor20 Ağustos 2021 Cuma 14:10
  • "Japonya Sovyetlere karşı biyolojik savaş planladı"20 Ağustos 2021 Cuma 14:02
  • Anastasiadis, Akıncı’nın Yenidüzen’e Verdiği Demeci Yorumladı20 Ağustos 2021 Cuma 13:44
  • UNICEF: 1 Milyar çocuk ‘aşırı risk’ altında20 Ağustos 2021 Cuma 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti