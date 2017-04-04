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St. Petersburg metrosunda patlamalar

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St. Petersburg metrosunda patlamalar
Rusya'nın St. Petersburg metrosunda meydana gelen iki patlamada en az 10 kişi öldü.

St. Petersburg metrosunun "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonlarında iki ayrı patlama meydana geldi.

Rus medyasında yer alan haberlerde, "Sennaya Meydanı" istasyonundaki patlamanın nedeninin tren vagonuna yerleştirilen parça tesirli bomba olduğu belirtildi.

En az 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamaların ardından 7 istasyon kapatıldı ve olay yerlerine çok sayıda polisle kurtarma ekibi gönderildi.

 PUTİN ST. PETERSBURG'DA

Patlamaların olduğu sırada St. Petersburg'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanından rapor aldı.

Putin, terör saldırısının ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti ve patlamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

TERÖR SALDIRISI

Rusya Başsavcılığı Sözcüsü Aleksandır Kurennoy, St. Petersburg metrosunda meydana gelen patlamayı terör saldırı olarak nitelendirdi.

Kurennoy, Rusya -24 kanalına yaptığı açıklamada, patlama için saldırı ifadesini kullanarak, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Rusya Terörle Mücadele Komitesi'nden (NAK) yapılan açıklamada ise St. Petersburg metrosundaki başka bir bombanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, şehir merkezinde yer alan Diriliş Meydanı istasyonunda patlayıcı madde tespit edildiği ve bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PATLAMA İKİ İSTASYON ARASINDA OLDU

NAK'ın açıklamasında, patlamanın "Senneya Meydanı" ile "Teknoloji Enstitüsü" istasyonları arasında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, patlamanın TSİ 14.40'da tren hareket halindeyken Sennaya Meydanı ve Teknoloji Enstitüsü arasında gerçekleştiği bildirildi.

Patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Petersburg Valisi Georgiy Poltavçenko, daha önce ölü sayısını 10 olarak duyurmuştu.

Patlamanın ardından St. Petersburg metrosunda tüm istasyonlar kapatılırken, olay yerine yakın bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Moskova ve St. Petersburg'da havalimanı ve toplu taşıma araçlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Güvenlik önlemleri nedeniyle St. Petersburg'da uzun araç kuyrukları oluştu.

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