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St. Petersburg'daki terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

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St. Petersburg'daki terör saldırısıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı
Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen metro saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü SvetlanaPetrenko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Petrenko, söz konusu bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda, metro saldırısında kullanılana benzer patlayıcı madde, ateşli silah ve bunlara ait mühimmat bulunduğunu ifade etti.

Bu arada gözaltına alınanlardan Atabek Rustamov'un, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Rustamov, mahkemedeki sorgusunda terör örgütleriyle bağlantısı olduğu suçlamasını reddetti.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANMA ETKİNLİKLERİ

St. Petersburg'daki metro saldırısında hayatını kaybedenler, Rusya genelinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Başkent Moskova'da "Petersburg seninleyiz" ismiyle düzenlenen anma etkinliğine katılanlar, akşam saatlerinde Manej Meydanı'nda toplandı.

Çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve devlet görevlisinin katıldığı etkinlikte, saldırıda hayatını kaybedenler anısına çiçekler bırakıldı, konuşmalar yapıldı.

Moskova'nın yanı sıra St. Petersburg ve diğer kentlerde de benzer etkinlikler düzenlendi.

Rus güvenlik güçleri, dün "teröre azmettirmek" suçlamasıyla Orta Asya kökenli 6 kişinin St. Petersburg'da gözaltına alındığı açıklamıştı.

Pazartesi günü St. Petersburg metrosu treni, "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonları arasındayken bir vagonda düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, bombalı saldırıyı düzenleyenin 22 yaşındaki AkbarcanCelilov olduğunu açıklamıştı.

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