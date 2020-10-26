Stadyum Çemberinin İsmi Ziya Rızkı Meydanı Oluyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Eski milletvekili, belediye başkanı, spor adamı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi liderlerinden Ziya Rızkı, bu yıl ölümünün 26’ıncı yıl dönümünde yarın 27 Ekim 2020’de törenlerle anılacak.

1960’lı yılların başındaki özgürlük mücadelesinde önce Serdar olarak görev yapan Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi mebusu olarak da önemli görevlerde bulunduğunu, 1974 Barış Harekatı ile Güney Kıbrıs’ta kalan ve Limasol kazasındaki üslere sığınan, binlerce Kıbrıslı Türk’e yaptığı liderlik ve yöneticilikle, sığınmacıların, Kuzey Kıbrıs’a taşınmasında rehberlik yapmıştı.

Güngördü: Toplum çıkarını düşünürdü

Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk toplumuna milletvekili, Girne Belediye Başkanı, mücahit komutanı ve spor adamı olarak hizmet verdiğini belirterek, bir dönem beraber çalıştıkları Ziya Rızkı’nın en önemli özelliğinin kişi çıkarı değil, toplum çıkarı düşünerek hizmet vermesi olduğunu dile getirdi. Güngördü, Ziya Rızkı Vakfı ile Ziya Rızkı’yı, yeni nesillere anlatma görevimizdir. İşbirliğimizi her zaman sürdüreceğiz, dedi.

Ziya Rızkının Büstü ’nün bulunduğu, Naci Talat Caddesi, Mete Adanır Caddesi, Raif Denktaş Caddesi ve Ziya Rızkı Caddesi’nden oluşan meydan Belediye Meclisi’nin 20 Şubat 2020 tarih ve G-2/2020 sayılı kararı ile “ Ziya Rızkı Meydanı” olarak isimlendirilmiştir.