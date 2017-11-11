Star Wars hayranlarına müjde!

Gelmiş geçmiş en efsane serilerden olan Star Wars için yeni bir üçlemenin yolda olduğu müjdesi verildi.

Disney CEO’su Bob Iger, yazar ve yönetmen Rian Johnson’ın yeni Star Wars üçlemesi için kolları sıvadığını açıkladı. Evrensel'in haberine göre, yeni üçleme Star Wars evreninin daha önce keşfedilmemiş bir bölgesinde geçecek ve karakterlerin hepsi yeni olacak.

Filmin üçüncü üçlemesi 2019’da yayınlanacak.

Johnson, Aralık ayında vizyona girecek olan ‘Yıldız Savaşları: Son Jedi’ filminin de yönetmenliğini üstlenmişti. Filmin üçüncü üçlemesinin son filmi 2019’da yayınlanacak.

‘Son Jedi’nin ardından dizinin ana karakterlerinden Han Solo’nun öyküsünün nasıl başladığına ilişkin bir başka film ise 2018’de vizyona girecek.