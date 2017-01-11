Star Wars müzesi açılıyor

Resmi adı farklı olacak müze için bir milyar dolar harcandığı öğrenildi

Star Wars serisinin yaratıcısı ABD’li film yapımcısı ve yönetmen George Lucas'ın yıllardır hazırlığını sürdürdüğü Star Wars müzesinin çalışmaları tamamlandı.Müze 'Lucas Anlatım Sanatı Müzesi' adıyla ABD'nin Los Angeles şehrinde açılacak.

Lucas Anlatım Sanatı Müzesi’nde; güzel sanatlar, popüler sanat, illüstrasyonlar, komedi unsurları ve Lucas’ın kendi filmleri ile başka filmler de yer alacak.

Resmi adı farklı olsa da Star Wars müzesi denilen yapı için bir milyar dolar harcandığı öğrenildi.