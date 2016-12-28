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Star Wars'ın yıldızı hayatını kaybetti...

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Star Wars'ın yıldızı hayatını kaybetti...
Star Wars serisinde canlandırdığı Prenses Leia karakteri ile dünya çapında üne kavuşan ABD'li aktris Carrie Fisher geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fisher 60 yaşındaydı.

Uçakla Londra'dan Los Angeles kentine giderken ağır bir kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Yıldız Savaşları filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz hafta uçak yolculuğu sırasında kalp krizi geçirdikten sonra, uçak Los Angeles'a iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher'in durumunun kritik olduğu, ünlü oyuncunun uçakta 10 dakika boyunca nefes alamadığı belirtilmişti.

Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları'nın yanı sıra ‘Cazcı Kardeşler’, ‘Hannah ve Kız Kardeşleri’, ‘Charlie'nin Melekleri’ filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta uçak yolculuğu sırasında kalp krizi geçirdikten sonra, uçak Los Angeles'a iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher'in durumunun kritik olduğu, ünlü oyuncunun uçakta 10 dakika boyunca nefes alamadığı belirtilmişti.

Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları'nın yanı sıra ‘Cazcı Kardeşler’, ‘Hannah ve Kız Kardeşleri’, ‘Charlie'nin Melekleri’ filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.

CARRIE FISHER KİMDİR?

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21 Ekim 1956 doğumlu Carrie Fisher şarkıcı Eddie Fisher ve oyuncu Debbie Reynolds'ın kızıdır.

Central School of Spench and Drama okulunda oyunculuk eğitimi gören Fisher sinemaya 1975 yılında Shampoo adlı komedi filmi ile adım atmıştır.

Fisher bu filmde Warren Beatty, Julie Christie, Goldie Hawn ve Lee Grant gibi yıldızlarla rol aldı. Fisher'ın kariyerini adeta uçuran film ise rol aldığı ikinci film olan Star Wars A New Hope oldu. George Lucas'ın Star Wars serisi sinema tarihinin en popüler yapımları arasında kendine yer buldu ve Carrie Fisher bu serinin en sevilen ikonik karakterlerinden birine Prenses Leia'ya hayat verdi.

Star Wars serisinin ilk filminden sonra Fisher Leave Yersterdat BEhind adlı bir televizyon filminde bir at yetiştiricisine hayat verdi. Bu arada çeşşitli televizyon programlarında boy gösteren Carrie Fisher, ülkemizde Cazcı Kardeşler adıyla gösterime giren Blues Brothers filminde rol aldı.

1980 yılında Censored Scenes from King Kong adlı Broadway yapımında tiyatro sahnesine çıkan Fisher aynı yıl Star Wars serisinin ikinci filmi olan Empire Strikes Back ile Prenses Leia rolüne döndü.

The Burbs adlı filmde Tom Hanks ile beraber oynayan Carrie Fisher 1990'da Mely Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid'ın oynadığı Postcards from the Edge adlı filmin senaryosunu yazdı.

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