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Star Wars’taki ikonik uzay araçlarını tasarlayan isim hayatını kaybetti

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"Star Wars" filmlerinde yer alan ikonik uzay araçlarının yaratıcısı 90 yaşında hayatını kaybetti.
Star Wars’taki ikonik uzay araçlarını tasarlayan isim hayatını kaybetti

“Star Wars” (Yıldız Savaşları) filmlerinde, imparatorluğun merkez üssü Ölüm Yıldızı’nın uzay aracı X-Wing’i tasarlayan Colin Cantwell’in 90 yaşında öldüğü doğrulandı.

Hollywood Reporter’ın haberine göre, sanatçının 24 yıllık partneri Sierra Dall, Cantwell’in cumartesi günü Colorado’daki evinde öldüğünü bildirdi.

Cantwell, aktif olduğu yıllarda, X-Wing Starfighter, TIE Fighter ve Ölüm Yıldızı için çeşitli prototipler tasarladı. Ayrıca “2001: A Space Odyssey”, “Close Encounters of the Third Kind” ve “WarGames” gibi filmlerde de çalıştı.

X-Wing…

1932’de San Francisco’da doğan sanatçı Hollywood filmlerinde çalışmaya başlamadan önce Los Angeles’taki California Üniversitesi’ne gitti ve burada animasyon diploması aldı. Ayrıca Frank Lloyd Wright’ın Mimarlık Okulu’na da katıldı.

TIE Fighter…

Cantwell, 1960’larda Jet Propulsion Laboratory ve NASA’da uçuşlarla ilgili eğitim programları üzerinde çalıştı. Sanatçı, 1969’daki Ay’a iniş projesi kapsamında NASA bünyesinde yer aldı. Sanatçı ayrıca, yaşamı boyunca iki bilim kurgu romanı da yazdı.

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