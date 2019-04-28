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Star yazarından istismara uğramış çocuk için: Sokakta tek başına ne yapıyormuş

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Dede’den kamuoyu tepkisine yanıt: Beni linç edin de, iyi anne baba olun
Star yazarından istismara uğramış çocuk için: Sokakta tek başına ne yapıyormuş

Türkiye'de Hükümet yanlısı Star Gazetesi köşe yazarlarından Ersoy Dede, bugünkü köşe yazısında İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde cinsel istismara uğrayan beş yaşındaki çocuk için “İlaç için ‘5 yaşında bir çocuk ebeveyni yanında olmaksızın (görüş açısı dışında) sokakta ne yapıyormuş’ sorusunu da sorsun birisi” dedi.

Dede, bugün yayınlanan ‘Sapık sapıktır biz biraz kendimizi sorgulayalım artık!’ başlıklı yazısında Kanarya mahallesinde halkın ‘Tacize, tecavüze, çocuk istismarına hayır’ sloganları atarak gerçekleştirdiği gösteriye ilişkin değerlendirmeler de yaptı.

 

Protestoların caydırıcı olmadığını ve bu protestonun karşı tarafında kimsenin olmadığını vurgulayan Dede’nin Küçükçekmece’de yaşanan olaya ilişkin değerlendirmesi şöyle: “Küçükçekmece Kanarya’da yaşanan felaketin ardından insanlar sokaklara döküldü. Ellerinde pankartlar dillerinde sloganlarla yürüyüş yaptılar. ‘Tacize, tecavüze, çocuk istismarına hayır’ diye bağırdılar. İzlerken şu psikolojiye büründüm. Acaba memleketin herhangi bir yerinde aklı başında olduğu halde, çocuk istismarının çok faydalı bir iş olduğunu muhakkak desteklenmesi gerektiğini söyleyen kimse var mıdır? Sapıklar dışında. ‘Çocuk istismarına hayır’. Kime söylüyorsunuz bunu? Herhalde zaten her çocuk istismarı haberinde dünyası yıkılan milyonlarca normal insana söylemiyorsunuzdur. Zira sizden farklı düşünen kimse yok. Protestonuzun karşı tarafı yok. Yok eğer sapıklara söylüyorsanız bunu anlarım. İletişim çabanızı yani anlarım. Fakat hakikaten sonuç alıp alamayacağınızı bilmiyorum. Gözü dönmüş bir adam, 5 yaşındaki bir bebeği istismar etmek üzereyken şöyle bir çağrı duyuyor; “çocuk istismarına hayır.” Ve tam o anda bir aydınlanma yaşıyor. Vazgeçiyor. Hikayenin saçmalığını anlatmak için karikatürize ettim. Herkesin aynı anda aynı şeyi düşündüğü bir ortamda bu öfkeli çıkışların kimseye bir yararı yok. Söyleyeyim size. ’Caydırıcı cezalar’ tartışması da boş bir tartışma. 

Yani bugün mevcut yasalar ne derse desin 5 yaşında bir çocuğa cinsel saldırıda bulunan bir adamın başına ne geleceğini herkes biliyor. Daha caydırıcı ne olabilir ki? Siz o ruh halinde birinin, saldırıdan sonra alacağı cezayı hesaplayarak mı hareket ettiğine inanıyorsunuz? Bak kardeşim. Bunlar, dostlar alış-verişte görsün hesabı işler. Enerjimizi çocuklarımızı korumaya yönlendirelim. Hep birlikte; saldırgana, yasalara, cezalara vesaireye ver yansın edelim, kabul. Ama ilaç için “5 yaşında bir çocuk ebeveyni yanında olmaksızın (görüş açısı dışında) sokakta ne yapıyormuş” sorusunu da sorsun birisi.”

Dede’den kamuoyu tepkisine yanıt: Beni linç edin de, iyi anne baba olun

Köşeyazısına yönelik özellikle sosyal medyada büyüyen kamuoyu tepkisinin ardından Twitter’dan açıklama yapan Dede “Siz beni yine linç edin de… Çocuklarınızı gözünüzün önünden ayırmayın. İyi anne/babalar olun…”

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